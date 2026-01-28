ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό»
Αλίκη Βουγιουκλάκη studio Κλεισθένης

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης τραβήχτηκαν τον Αύγουστο του 1960

Πάνω από εξήντα χρόνια μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό», το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τα παρασκήνια.

Στα στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν τον Αύγουστο του 1960, η αείμνηστη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και πρωταγωνίστρια του φιλμ του Αλέκου Σακελλάριου απαθανατίζεται σε δύο διαφορετικές λήψεις, ξεπροβάλλοντας από ένα παράθυρο.

«Η Αλίκη με το φακό του Κλεισθένη σε δυο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων ''Η Αλίκη στο Ναυτικό'' τον Αύγουστο του 1960», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.

