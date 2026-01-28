Αλίκη Βουγιουκλάκη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό»
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό»
Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης τραβήχτηκαν τον Αύγουστο του 1960
Πάνω από εξήντα χρόνια μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό», το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τα παρασκήνια.
Στα στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν τον Αύγουστο του 1960, η αείμνηστη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και πρωταγωνίστρια του φιλμ του Αλέκου Σακελλάριου απαθανατίζεται σε δύο διαφορετικές λήψεις, ξεπροβάλλοντας από ένα παράθυρο.
«Η Αλίκη με το φακό του Κλεισθένη σε δυο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων ''Η Αλίκη στο Ναυτικό'' τον Αύγουστο του 1960», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.
Δείτε την ανάρτηση
