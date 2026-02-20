Ο Βασίλης Λογοθετίδης σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από παράσταση του 1958
Ο Βασίλης Λογοθετίδης σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από παράσταση του 1958
Το studio Κλεισθένης δημοσίευσε το στιγμιότυπο με αφορμή τη συμπλήρωση 66 χρόνων από τον θάνατο του αείμνηστου ηθοποιού
Με αφορμή τη συμπλήρωση 66 χρόνων από τον θάνατο του Βασίλη Λογοθετίδη, το Studio Κλεισθένης ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μία αδημοσίευτη φωτογραφία του αείμνηστου ηθοποιού. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1958 στο πλαίσιο της παράστασης «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος», που είχε ανέβει στο θέατρο Αθηνών.
Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης: «Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Βασίλης Λογοθετίδης το 1960 σε ηλικία 62 ετών και το Studio Κλεισθένης τον θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη από την παράσταση ''Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος'', στο θέατρο Αθηνών το 1958».
