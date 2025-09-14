Μελέτης Ηλίας για τη σύζυγό του: Όταν ήταν μικρή η κόρη μας είχαμε άπειρους καβγάδες, μετά ζητήσαμε βοήθεια
Μελέτης Ηλίας για τη σύζυγό του: Όταν ήταν μικρή η κόρη μας είχαμε άπειρους καβγάδες, μετά ζητήσαμε βοήθεια
Είναι προτιμότερο ένα διαζύγιο από μία τοξική καθημερινότητα, ανέφερε ο ηθοποιός
Στην απόφαση να απευθυνθούν με τη σύζυγό του σε ειδικό αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, περιγράφοντας πως οι έντονοι καβγάδες που είχαν τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, έθεσαν σε δοκιμασία τη σχέση τους.
Ο ηθοποιός σημείωσε ότι, παρόλο που η επίσκεψη σε ειδικό θεωρείται για ορισμένους ταμπού, εκείνος και η Θέμις Βουτσινά αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτή την επιλογή, προκειμένου να προστατεύσουν τον γάμο τους. Μετά τη γέννηση του γιου τους, ο ίδιος και η σύζυγός του διαπίστωσαν σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία τους, με τον Μελέτη Ηλία να αναγνωρίζει τη συμβολή του ειδικού.
Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη ενός τρίτου προσώπου είναι πολύτιμη, ακόμα και αν οδηγήσει ένα ζευγάρι στον χωρισμό, καθώς κατά τη γνώμη του Ηλία Μελέτη είναι προτιμότερο ένα διαζύγιο από μια τοξική καθημερινότητα.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε ο ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες»: «Μας πήρε η μπάλα της καθημερινότητας με θέματα και προβλήματα δικά μας και των παιδιών, αλλά αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα, δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το είναι ταμπού θα βγεις τρομερά κερδισμένος, γιατί στην ουσία ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά, θα σου πει αυτό που πρέπει να ακούσεις. Ακόμα και με τον κίνδυνο να σου δώσει τόσο κατάματα το πρόβλημα, που να πρέπει να πάρει μια δραστική λύση, ακόμα και να χωρίσεις».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είναι προτιμότερο ένα διαζύγιο από μία τοξική καθημερινότητα. Όταν ήταν μικρή η κόρη μας, με τη σύζυγό μου είχαμε άπειρους καβγάδες. Όταν γεννήθηκε ο γιος μας τους μετριάσαμε, γιατί ζητήσαμε βοήθεια. Τώρα πια είμαστε σε μία φάση, που ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από το χιούμορ».
