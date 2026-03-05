Τσακαλάκος μετά τις δηλώσεις Γαϊτάνου για τη Eurovision: Διαφωνώ με το να τη συνδυάζεις με κάτι δαιμονικό
Δεν το θεωρώ τσίρκο, είπε ο τραγουδιστής που είχε διαγωνιστεί στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Σχετικά με τις δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου για τη Eurovision τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος. Ο τραγουδιστής είχε κάνει λόγο για «ένα πολύχρωμο τσίρκο με δαιμονικά στοιχεία» που απαξιώνει τον άνθρωπο.
Εκφράζοντας τη διαφωνία του, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος που συμμετείχε στον πρώτο ημιτελικό της εκπομπής «Sing for Greece», μέσα από την οποία αναδείχθηκε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού ο Akylas, τόνισε πως η Eurovision έχει τη δύναμη να φέρνει κοντά διάφορες χώρεςμέσα από τη μουσική.
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Πέτρου Γαϊτάνου, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος είπε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 5 Μαρτίου: «Οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες από διάφορες χώρες να έρθουν μαζί και να μοιραστούν τη μουσική τους, δεν το θεωρώ τσίρκο. Αλλιώς δεν θα είχα λάβει μέρος καν. Θεωρώ ότι είτε είναι στη Eurovision είτε ανοίγεις την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ακούς μουσική. Θα ακούσεις καλή μουσική, θα ακούσεις κακή μουσική. Το να το συνδυάζεις με κάτι δαιμονικό, όχι, διαφωνώ ριζικά».
Όσον αφορά στο τραγούδι του Akyla, το Ferto, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή ήταν σίγουρος πως θα κέρδιζε την πρώτη θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision. «Οταν πρωτοάκουσα το τραγούδι του Ακύλα, θυμάμαι να λέω “α, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, θα πάει και πολύ καλά”. Όσο προχωράγαμε και έβλεπα τι γίνεται στην κοινωνία, γύρω από το τραγούδι, ήξερα και ήθελα αν θα πήγαινε ένα τραγούδι πέρα από το δικό μου, που δεν υπήρχε περίπτωση, να είναι αυτό», σημείωσε.
Παρά τα τεχνικά προβλήματα που, όπως υποστήριξε υπήρχαν στην εμφάνισή του στον ημιτελικό, αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί: «Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω παράπονα και, επειδή είχα και εγώ τεχνικά προβλήματα όπως και όλοι είχαν σε έναν βαθμό, αυτό που έκανα εγώ ήταν να αναλάβω την ευθύνη μου. Ότι δηλαδή στον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε για να κοιτάξουμε τον ήχο, στην πρόβα τζενεράλε, θα έπρεπε να είχα αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο στον ήχο».
