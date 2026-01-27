Πέτρος Γαϊτάνος: Η Eurovision μοιάζει με ένα πολύχρωμο τσίρκο και έχει πολλά δαιμονικά στοιχεία
Θα προτιμούσα να συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο στη φωνή και όχι τόσο πολύ στο να κάνουν τσαλίμια και κόλπα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Την Eurovision σχολίασε ο Πέτρος Γαϊτάνος, δηλώνοντας πως ο θεσμός αυτός πλέον μοιάζει περισσότερο με ένα πολύχρωμο τσίρκο, ενώ βλέπει να συμμετέχουν και αρκετά δαιμονικά στοιχεία.
Ο τραγουδιστής τόνισε πως οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στον μουσικό διαγωνισμό δίνουν περισσότερη έμφαση στο θέαμα και όχι στη φωνή, κάτι που θεωρεί λάθος, ενώ στη συνέντευξη που έδωσε στο Πρωινό την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επισήμανε πως υπάρχουν πολλά δαιμονικά στοιχεία στο σόου που δεν δίνουν το σωστό παράδειγμα. Παράλληλα, ανέφερε πως κάποια στιγμή στο παρελθόν ο ίδιος είχε κάνει το λάθος να σκεφτεί να δηλώσει συμμετοχή στην Eurovision.
Ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε αναλυτικά για την Eurovision: «Θα προτιμούσα στην Eurovision να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταρχήν ταλέντο στη φωνή και όχι τόσο πολύ στο να κάνουν τσαλίμια και κόλπα. Υπάρχει μία τάση προς την εντύπωση και προς το θέαμα, και κάποιες φορές νομίζω ότι φτάνουμε σε σημεία λίγο γραφικά. Τείνει η Eurovision να ομοιάζει με ένα τσίρκο πολύχρωμο. Άλλο είναι να μιλάς και να κάνεις χαβαλέ και άλλο να έχεις ως στάση ζωής αυτό που λέμε μουσική και μελοποιημένος λόγος».
Παράλληλα, έκανε λόγο για τα δαιμονικά στοιχεία που παρατηρεί πως γίνονται όλο και πιο έντονα στην Eurovision: «Βλέπω στην Eurovision αναισχυντία και βλέπω επίσης πολλά δαιμονικά στοιχεία και πολλά πράγματα που απαξιώνουν τον άνθρωπο. Ε, αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σκέψη που είχε κάνει στο παρελθόν να βρεθεί και εκείνος στον διαγωνισμό: «Κάναμε το λάθος, εποχή με τον Σπανουδάκη του ’90, σκεφτήκαμε μήπως πάμε στην Eurovision τότε, αλλά ήτανε μια σκέψη που την κάναμε μεταξύ μας», είπε.
