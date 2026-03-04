Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παναγιώτης Τσακαλάκος για ελληνικό ημιτελικό της Eurovision: Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα παιδιά είχαν πολλούς followers
Το είχα αποδεχτεί από την αρχή, είπε ο τραγουδιστής που δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον τελικό
Στον ανταγωνισμό που επικράτησε στη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision στάθηκε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος.
Ο τραγουδιστής είχε διαγωνιστεί στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό, χωρίς όμως να κερδίσει μία θέση στον τελικό που ανέδειξε νικητή τον Akyla. Όπως εξήγησε, έπρεπε να ανταγωνιστεί καλλιτέχνες με δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλα αυτά, απόλαυσε την εμπειρία.
«Από δεκατεσσάρων χρονών είχα ένα όνειρο να έχω σχέση με τη Eurovision. Αν κάποιο τραγούδι που θα γράψω στο μέλλον ταιριάξει για τη Eurovision του χρόνου, θα το στείλω», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Τσακαλάκος στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 4 Μαρτίου.
Στη συνέχεια, αναγνώρισε πως το γεγονός ότι δεν τον εκπροσωπούσε κάποια δισκογραφική εταιρεία αποδείχτηκε λανθασμένη κίνηση, αφού η συμμετοχή του δεν προωθήθηκε. «Νομίζω ήτανε λάθος που δεν πήγα σε δισκογραφική. Ήταν ένα τεράστιο αβαντάζ το να έχεις μια δισκογραφική μαζί σου. Από την άποψη ότι όπου και να πήγαινες, είχες μια μεγάλη ομάδα με videographers και αυτά, να σε ανεβάζουν, να κάνουν promo συνέχεια».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος έκανε επίσης λόγο για σκληρό ανταγωνισμό, επισημαίνοντας: «Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, γιατί πολλά παιδιά είχαν πολλούς followers, αλλά το είχα αποδεχτεί από την αρχή. Δεν είχα άγχος. Το άγχος μου ήρθε στο ότι προσπαθούσα μέχρι τελευταία στιγμή να καταλάβω αν πρέπει να αλλάξω τον ήχο που είχα στο αυτί μου».
Τέλος, σχολίασε την παρουσία του Akyla, υποστηρίζοντας πως μπορεί να εξασφαλίσει μια καλή θέση για την Ελλάδα στην επερχόμενη διοργάνωση. «Εξαιρετικό παιδί. Το τραγούδι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Μέχρι στιγμής το βλέπω σίγουρα στο τοπ τρία».
