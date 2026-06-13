Πανελλαδικές 2026: Από 8 έως 21 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού, αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις σ’ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου

«Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2026 καθώς και της προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ εδώ από το



Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις γενικής παιδείας θα λάβουν χώρα μεταξύ 8 και 11 Σεπτεμβρίου ενώ των ειδικών και μουσικών μαθημάτων από τις 12 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.











Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ





Τρίτη 8-9-2026 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τετάρτη 9-9-2026 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Κλείσιμο





- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ



Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού, ειδικών και μουσικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίαςπου υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2026 καθώς και της προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή σταεδώ από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οιθα λάβουν χώρα μεταξύενώ των ειδικών καιαπό τιςΤο πρόγραμμα εδώ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)Τρίτη 8-9-2026 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΤετάρτη 9-9-2026 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΟ.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10-9-2026 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ



- ΧΗΜΕΙΑ





- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ



Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-9-2026 - ΙΣΤΟΡΙΑ



-ΦΥΣΙΚΗ





- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ



Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ



Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.



Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.



Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 12.00 μ.μ.

16.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2026 ΑΓΓΛΙΚΑ 16:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 15-9-2026 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-9-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 16.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2026 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2026 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 16.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 16.00 μ.μ.



Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:



- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής

διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.



Γ. Ο χρόνος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 14-9-2026 μέχρι και τη Δευτέρα 21-9-2026. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες.



Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει σε Κέντρο, το οποίο θα οριστεί με νεότερη Υπουργική Απόφαση.



Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι εξετάσεις σ’ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου.



Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τους, από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα προσέλθουν για εξετάσεις, την ημέρα έναρξης των εξετάσεων, και το οποίο θα γνωστοποιηθεί με σχετικό δελτίο τύπου. Στο ίδιο Δελτίο θα γνωστοποιηθεί ο τόπος εξέτασης των ειδικών και των μουσικών μαθημάτων, καθώς και ο τόπος εξέτασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.