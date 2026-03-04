«Η οικογένειά της δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, οπότε προτίμησε να εξαφανιστεί», είπε ο Επίσκοπος Χρυσόστομος για τη Ναταλία Λιονάκη
Η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της, εξήγησε για την απόφαση της πρώην ηθοποιού να γίνει μοναχή
Για την αλλαγή που φέρεται πως έκανε στη ζωή της η Ναταλία Λιονάκη μίλησε ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Χρυσόστομος, εξηγώντας πως δεν άλλαξε όνομα μετά τη μεταφορά της σε μονή στη νότια Τανζανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην οικογένεια της πρώην ηθοποιού, επισημαίνοντας πως της δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, γι' αυτό και αποφάσισε να εξαφανιστεί.
Ο Επίσκοπος ανέφερε αρχικά στο «Πρωινό» την Τετάρτη 4 Μαρτίου σχετικά με το όνομα της Ναταλίας Λιονάκη ως μοναχή: «Αυτό ήταν λάθος ενημέρωση από κάποιους. Δεν άλλαξε όνομα. Τώρα θα βγάλω μία ανακοίνωση για το όλο θέμα».
Όσον αφορά στην οικογένειά της και όσα έχουν συμβεί, δήλωσε έπειτα: «Όταν η αδελφή ξεκίνησε να πάει να γίνει μοναχή, αντέδρασε η μητέρα της, η οικογένειά της και δημιούργησαν προβλήματα πολλά στην εκκλησία κάτω στην Κρήτη. Αναστάτωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Οπότε η αδελφή προτίμησε να εξαφανιστεί, για να μην ενοχλείται, διότι η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της. Δεν είναι κανένα μικρό κοριτσάκι για να πάρει μία απόφαση επιπόλαιη. Ήταν μεστή γυναίκα και μάλιστα είχε πρόοδο στην επαγγελματική της ζωή. Δεν δικαιολογείται αυτή η τόση μεγάλη εχθρότητα απέναντι στην κόρη τους και μάλιστα τόση μεγάλη δημοσιοποίηση. Μέχρι ένα σημείο μπορεί ο γονιός να έχει μια γνώμη. Και ξέρεις ότι από αυτή τη γνώμη, φαίνεται και αν πραγματικά υπάρχει πραγματική κλίση. Γιατί αν με αυτή την αντίδραση των γονιών κλονιστεί ο υποψήφιος μοναχός ή μοναχή, φαίνεται ότι δεν είχε πραγματική κλίση. Δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αντιδικία με τους γονείς. Σε ένα μοναστήρι οι γονείς μιας μοναχής είναι και δικοί μας γονείς. Γινόμαστε μια οικογένεια όλοι. Αν κάποια στιγμή θελήσουν οι γονείς της να μιλήσουν, να τη δουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και μάλιστα μπορώ και να το επιδιώξω».
Η Ναταλία Λιονάκη πήρε την απόφαση να γίνει μοναχή πριν από πολλά χρόνια. Πολύ πρόσφατα η μητέρα της μίλησε δημόσια και εξέφρασε την αντίρρησή της, ενώ στις τελευταίες δηλώσεις της έκανε λόγο για αχαριστία από την πλευρά της πρώην ηθοποιού και επισήμανε πως δεν έχει πλέον κόρη, εφόσον εκείνη θεωρεί πως δεν έχει μάνα.
