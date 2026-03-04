«Η οικογένειά της δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, οπότε προτίμησε να εξαφανιστεί», είπε ο Επίσκοπος Χρυσόστομος για τη Ναταλία Λιονάκη

Η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της, εξήγησε για την απόφαση της πρώην ηθοποιού να γίνει μοναχή