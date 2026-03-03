Η αχαριστία στο μεγαλείο της, δεν με αφορά το θέμα πια, είπε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη για τις επιλογές της πρώην ηθοποιού
Μου είναι αδιάφορο αν είναι χαρούμενη, πρόσθεσε η μητέρα της πρώην ηθοποιού αφού εκείνη μεταφέρθηκε σε νέο μοναστήρι στην Τανζανία
Δηλώσεις έκανε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη μετά την απόφασή της να αλλάξει όνομα και να μεταφερθεί σε άλλο μοναστήρι στην Τανζανία, επισημαίνοντας πως δεν ξέρει αν αυτό το θέμα είναι για γέλια ή για κλάματα και πως πλέον δεν την αφορά αν η κόρη της είναι χαρούμενη.
Η μητέρα της ηθοποιού που τα άφησε όλα πίσω της και έγινε μοναχή, μίλησε στο «Πρωινό» την Τρίτη 3 Μαρτίου και εξήγησε πως είχε αφιερώσει τη ζωή της στο μεγάλωμά της, επομένως η συμπεριφορά της δείχνει αχαριστία και υποστηρίζει πως εφόσον εκείνη δηλώνει πως δεν έχει μητέρα, τότε δεν έχει ούτε η ίδια κόρη.
Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη είπε αναλυτικά: «Κρίμα, έχασε τόσο ωραίο όνομα, Φεβρωνία. Τώρα είμαστε για γέλια ή για κλάματα; Δεν με αφορά το θέμα πια. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες είναι με τον Θεό; Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι αν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν μου είπε ότι ούτε να πάω να φιλάω τις εικόνες ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ ούτε να φοράω μακριά ούτε, ούτε, ούτε. Όλο ούτε είναι οι παπάδες. Μου είναι τελείως αδιάφορο αν η κόρη μου είναι χαρούμενη. Είναι κόρη μου αυτή; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα. Έτσι δεν είναι; Δηλαδή, τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερωμένη στο παιδί μου. Τη ζωή μου, όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχα πρόγραμμα για εμένα, το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου. Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα τη σπουδάσω. Δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στον γιατρό. Δεν είχα χρόνο για να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου, κι αυτόν τον λίγο, να τον δίνω στο παιδί μου. Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν πιάνει τον εαυτό της να κοιτάει παλιές φωτογραφίες, απάντησε: «Γιατί; Για να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο».
