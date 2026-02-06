Ναταλία Λιονάκη: Είναι κοντά στον Θεό και φέρεται έτσι στους γονείς της; Δεν ήρθε ούτε στην κηδεία του πατέρα της, είπε η μητέρα της
Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά, δήλωσε η μητέρα της πρώην ηθοποιού
Αντίθετη για ακόμη μία φορά με την απόφαση της Ναταλίας Λιονάκη να ασπαστεί τον μοναχισμό, εμφανίστηκε η μητέρα της Τζένη, μην μπορώντας αποδεχτεί την απόφασή της πρώην ηθοποιού να μην βρεθεί στην κηδεία του πατέρα της, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στον Θεό.
Η Ναταλία Λιονάκη, που τα τελευταία χρόνια ονομάζεται μοναχή Φεβρωνία, ζει σε μοναστήρι στην Κένυα. Η μητέρα της, Τζένη Λιονάκη έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται την πορεία του παιδιού της και την απόφαση να αφιερωθεί στον Θεό.
Αρχικά, η μητέρα της πρώην ηθοποιού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της με την απουσία της κόρης της από την κηδεία του πατέρα της: «Δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Δέκα χρόνια υπέφερα, γιατί σκεφτόμουν νύχτα-μέρα, τι συνέβη μεταξύ μας και ήρθαν έτσι τα πράγματα και εγκατέλειψα το θέμα. Είναι μεγάλη γυναίκα πια, δεν είναι κοριτσάκι, ας κάνει ό,τι νομίζει. Οι Χριστιανοί όμως τιμούν τους γονείς τους. Τώρα αν αυτή νομίζει ότι είναι κοντά στο Θεό και φέρεται έτσι στους γονείς της, που δεν ήρθε ούτε στην κηδεία του πατέρα της; Από κει και πέρα τι να πω;».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα τηλεφώνημα που, όπως είπε, άλλαξε τον τρόπο που βιώνει τη γιορτή της: «Εμένα με πήρε παραμονή Χριστουγέννων που γιορτάζω, δεν μου είπε χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει την απόφασή της. Από τότε δεν γιορτάζω. Δεν κλαίω πια για τη Ναταλία».
Σε άλλο σημείο, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη τόνισε, πως δεν μπορεί να κατανοήσει την επιλογή της κόρης της να αποκαλείται «Φεβρωνία», ενώ η ίδια τη βάφτισε «Ναταλία»: «Δεν μπορώ να την καταλάβω γιατί τη λένε Φεβρωνία. Εγώ τη βάφτισα Ναταλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταργούν το μυστήριο της βάφτισης. Εγώ έχω πολλές απορίες για τις μοναχές και τους μοναχούς. Και προσπάθησα να μιλήσω με τη Ναταλία και μόνο χαζή που δεν με έβγαλε».
Τέλος, περιέγραψε ένα περιστατικό που όπως υποστηρίζει, η κόρη της, της ζήτησε να πουλήσει ένα εξοχικό για να δωρίσει τα χρήματα σε έναν παπά: «Και εμένα ήρθε και μου λέει "πούλα το εξοχικό. Δικό μου δεν είναι;". Λέω "γιατί, για να τα δώσεις στον παπά;". "Ναι" μου λέει. Να τα δώσει στον παπά, για να την κάνει καλόγρια. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Πήγα, πήδηξα τις πόρτες, δεν φοβήθηκα τίποτα, από εκεί και πέρα, επιλογή της. Είναι μεγάλη γυναίκα. Κοντεύει τα 50 πια. Δεν είναι το παιδί μου αυτό. Το παιδί μου ήτανε ευγενέστατο. Εγώ είχα εδώ μια κοπελιά και είδα μια γυναίκα που δεν την αναγνώρισα». Κλείνοντας, η μητέρα της προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη ζωή της: «Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ούτε θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά. Με αυτό που έχω ζήσει, δεν ήμουν ευτυχισμένη».
