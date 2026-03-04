Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στη δημοσιότητα το πιστοποιητικό θανάτου της Κάθριν Σορτ, η κόρη του ηθοποιού αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
Η μεγαλύτερη κόρη του Μάρτιν Σορτ έβαλε τέλος στη ζωή της στα 42 της χρόνια
Από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι προήλθε ο θάνατος της Κάθριν Σορτ, κόρης του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της κομητείας του Λος Άντζελες.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD) και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) είχαν μεταβεί την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς, όπου εντόπισαν τη 42χρονη νεκρή.
Η Κάθριν Σορτ, η μεγαλύτερη κόρη του Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας Νάνσι Ντόλμαν, βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα μέσα στο σπίτι. Στο σημείο εντοπίστηκε και σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, η σορός της 42χρονης αποτεφρώθηκε.
Το πιστοποιητικό θανάτου της Κάθριν Σορτ
Φίλη της Κάθριν Σορτ ανέφερε ότι η συμπεριφορά της πριν από τον θάνατό της δεν είχε προκαλέσει ανησυχία, σημειώνοντας ότι δεν είχε δείξει ενδείξεις ότι θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό της.
Η Σορτ, η οποία το 2013 είχε αλλάξει νομικά το όνομά της σε Κάθριν Χάρτλεϊ ώστε να αποφύγει παρενοχλήσεις από πελάτες της στο πλαίσιο της εργασίας της, είχε μιλήσει στο παρελθόν για δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάρτιν Σορτ παραμένει συντετριμμένος μετά τον θάνατο της κόρης του και έχει αποσυρθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις. Τις τελευταίες ημέρες ακύρωσε προγραμματισμένες παραστάσεις κωμωδίας με τον Στιβ Μάρτιν, ενώ δεν παρέστη και στην τελετή των Actor Awards, όπου ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά.
