Καίτη Γαρμπή: Το φιλί μας με τον Διονύση Σχοινά ήταν κανονικό και καυτό
Καίτη Γαρμπή: Το φιλί μας με τον Διονύση Σχοινά ήταν κανονικό και καυτό
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο παθιασμένο φιλί με τον σύζυγό της σε χιουμοριστικό βίντεο, που ανέβηκε στο TikTok
Το παθιασμένο φιλί που έδωσε η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά σχολίασε η τραγουδίστρια, ξεκαθαρίζοντας ότι ήταν «αληθινό και καυτό».
Η Καίτη Γαρμπή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σχέση με τον σύζυγό της, η οποία όπως τόνισε βασίζεται στο χιούμορ. Παράλληλα, μίλησε για το φιλί τους στην κάμερα, σε χιουμοριστικό βίντεο που συμμετείχαν με τον Διονύση Ατζαράκη.
«Το φιλί μας με τον Διονύση Σχοινά ήταν κανονικό, τώρα που είδαν τα πιο μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ το ένιωσα κανονικό. Δεν εισήλθε κανείς στα ενδότερα. Κάτι είδαν και το σχολίασαν έτσι. Δεν πειράζει, το φιλί ήταν καυτό όπως και να έχει» είπε η τραγουδίστρια, τονίζοντας ότι το φιλί ήταν πραγματικό.
Στη συνέχεια, μιλώντας για τον Διονύση Σχοινά και το χιούμορ, που αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινής τους πορείας, δήλωσε: «Είμαστε αστεία παιδιά, έχουμε πλάκα και χιούμορ. Η ζωή δεν βγαίνει αν δεν έχεις χιούμορ. Με τον Διονύση έχουμε βασικό συστατικό στη ζωή μας το να γελάμε, να κάνουμε πλάκα και χιούμορ».
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο Διονύσης Ατζαράκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστές το ζευγάρι. Ο κωμικός υποδυόταν ένα σύμβουλο γάμου, με τους δύο τραγουδιστές να προσποιούνται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον γάμο τους. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, οι τρεις τους αντάλλασσαν ατάκες, πολλές από τις οποίες βασίζονταν σε στίχους από μεγάλες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών. Στο τέλος του αποσπάσματος, το ζευγάρι φιλήθηκε με τον κωμικό να σχολιάζει «εγώ λέω να φύγω τώρα» και την Καίτη Γαρμπή να απαντάει «τώρα αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία», όπως λέει και στο κομμάτι της, «Ιεροσυλία».
Η Καίτη Γαρμπή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σχέση με τον σύζυγό της, η οποία όπως τόνισε βασίζεται στο χιούμορ. Παράλληλα, μίλησε για το φιλί τους στην κάμερα, σε χιουμοριστικό βίντεο που συμμετείχαν με τον Διονύση Ατζαράκη.
«Το φιλί μας με τον Διονύση Σχοινά ήταν κανονικό, τώρα που είδαν τα πιο μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ το ένιωσα κανονικό. Δεν εισήλθε κανείς στα ενδότερα. Κάτι είδαν και το σχολίασαν έτσι. Δεν πειράζει, το φιλί ήταν καυτό όπως και να έχει» είπε η τραγουδίστρια, τονίζοντας ότι το φιλί ήταν πραγματικό.
Στη συνέχεια, μιλώντας για τον Διονύση Σχοινά και το χιούμορ, που αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινής τους πορείας, δήλωσε: «Είμαστε αστεία παιδιά, έχουμε πλάκα και χιούμορ. Η ζωή δεν βγαίνει αν δεν έχεις χιούμορ. Με τον Διονύση έχουμε βασικό συστατικό στη ζωή μας το να γελάμε, να κάνουμε πλάκα και χιούμορ».
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο Διονύσης Ατζαράκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστές το ζευγάρι. Ο κωμικός υποδυόταν ένα σύμβουλο γάμου, με τους δύο τραγουδιστές να προσποιούνται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον γάμο τους. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, οι τρεις τους αντάλλασσαν ατάκες, πολλές από τις οποίες βασίζονταν σε στίχους από μεγάλες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών. Στο τέλος του αποσπάσματος, το ζευγάρι φιλήθηκε με τον κωμικό να σχολιάζει «εγώ λέω να φύγω τώρα» και την Καίτη Γαρμπή να απαντάει «τώρα αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία», όπως λέει και στο κομμάτι της, «Ιεροσυλία».
@dionysisatzarakis
Γαρμπή-Σχοινάς σε σύμβουλο γάμου @Kaiti Garbi @Dionisis Sxoinas #atzarakis #dionysisatzarakis♬ πρωτότυπος ήχος - Dionysis Atzarakis
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα