Καίτη Γαρμπή: Το παθιασμένο φιλί με τον Διονύση Σχοινά, δείτε βίντεο
Καίτη Γαρμπή: Το παθιασμένο φιλί με τον Διονύση Σχοινά, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι συμμετείχε σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στα social media
Ένα παθιασμένο φιλί στην κάμερα έδωσαν ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο Διονύσης Ατζαράκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστές το ζευγάρι. Ο κωμικός υποδυόταν ένα σύμβουλο γάμου, με τους δύο τραγουδιστές να προσποιούνται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον γάμο τους.
Κατά τη διάρκεια του τετράλεπτου βίντεο, οι τρεις τους αντάλλασσαν ατάκες, πολλές από τις οποίες βασίζονταν σε στίχους από μεγάλες επιτυχίες της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά. Στο τέλος του αποσπάσματος, το ζευγάρι φιλήθηκε με τον κωμικό να σχολιάζει «εγώ λέω να φύγω τώρα» και την τραγουδίστρια να απαντάει «τώρα αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία», όπως λέει και στο κομμάτι της, «Ιεροσυλία».
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο Διονύσης Ατζαράκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστές το ζευγάρι. Ο κωμικός υποδυόταν ένα σύμβουλο γάμου, με τους δύο τραγουδιστές να προσποιούνται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον γάμο τους.
Κατά τη διάρκεια του τετράλεπτου βίντεο, οι τρεις τους αντάλλασσαν ατάκες, πολλές από τις οποίες βασίζονταν σε στίχους από μεγάλες επιτυχίες της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά. Στο τέλος του αποσπάσματος, το ζευγάρι φιλήθηκε με τον κωμικό να σχολιάζει «εγώ λέω να φύγω τώρα» και την τραγουδίστρια να απαντάει «τώρα αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία», όπως λέει και στο κομμάτι της, «Ιεροσυλία».
Δείτε το βίντεο
@dionysisatzarakis
Γαρμπή-Σχοινάς σε σύμβουλο γάμου @Kaiti Garbi @Dionisis Sxoinas #atzarakis #dionysisatzarakis♬ πρωτότυπος ήχος - Dionysis Atzarakis
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα