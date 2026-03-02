Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο
Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο
Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ποινικολόγου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών
Δηλώσεις έκανε η Εύη Βατίδου στο ετήσιο μνημόσυνο για τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, επισημαίνοντας πως περίμενε περισσότερο κόσμο.
Το μνημόσυνο έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών την Κυριακή 1 Μαρτίου και η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος ποινικολόγου μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και τόνισε πως ο Αλέξης Κούγιας είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται εύκολα.
Η Εύη Βατίδου, αρχικά, ανέφερε: «Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί τίποτα, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Είχε κάποιο κόσμο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ, καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στα παιδιά της, εξομολογήθηκε έπειτα: «Τα παιδιά πήρανε πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί, να τα στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής».
Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται από τον πρώην σύζυγό της, δήλωσε: «Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουνε μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω».
