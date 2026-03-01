Αλέξης Κούγιας: Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του, δείτε φωτογραφίες

Κυριακή 1η Μαρτίου, τ

«Τα παιδιά πήραν πάρα πολλές ευθύνες φέτος πάνω τους και βλέπω ότι τα καταφέρνουν ανέλπιστα καλά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μία διαδικασία και να πάρουν σιγά σιγά τον ρόλο του πατέρα τους σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πάντα θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί να τους στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω, αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό, και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής. Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουν μείνει ευτυχώς μόνο οι καλές στιγμές. Όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές, αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η Εύη Βατίδου με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια