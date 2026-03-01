Αλέξης Κούγιας: Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του, δείτε φωτογραφίες

Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Τα δύο παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια έφτασαν στην εκκλησία με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου
Στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από το θάνατο του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 από καρκίνο.
Την Κυριακή 1η Μαρτίου, τα δύο παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια έφτασαν στον προαύλιο χώρο μαζί με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου. Σε δηλώσεις που έκανε η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος δικηγόρου, τόνισε ότι με το πέρασμα του χρόνου κρατάει τις καλές τις στιγμές που έζησε με τον Αλέξη Κούγια, ενώ πρόσθεσε πως στέκεται στο πλευρό των δύο παιδιών της, αποτελώντας όπως είπε χαρακτηριστικά «στήριγμα».
«Είναι βαθιά ριζωμένος μέσα μας, σε όλους νομίζω, είναι ημέρα σιωπής. Είναι δύσκολο να ξεχάσεις τον Αλέξη, δεν θα ξεχαστεί, αιωνία η μνήμη του. Ο χρόνος βοηθάει εννοείται, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά γενικότερα. Είναι πολύ δύσκολη ημερά και νομίζω ότι τίποτα δεν πρέπει να ειπωθεί. Η σιγή και η σιωπή είναι ό,τι καλύτερο» είπε η Εύη Βατίδου.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τα παιδιά πήραν πάρα πολλές ευθύνες φέτος πάνω τους και βλέπω ότι τα καταφέρνουν ανέλπιστα καλά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μία διαδικασία και να πάρουν σιγά σιγά τον ρόλο του πατέρα τους σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πάντα θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί να τους στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω, αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό, και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής. Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουν μείνει ευτυχώς μόνο οι καλές στιγμές. Όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές, αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
