Συγκινημένος ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν για το βραβείο του στα Actor Awards για το «Sinners»: Νιώθω την αγάπη και θέλω να πω ευχαριστώ
Ο ηθοποιός κέρδισε το βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο στην τελετή της 1ης Μαρτίου
Για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Sinners», ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν κέρδισε το βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο στα βραβεία «Actor Awards» του σωματείου SAG-AFTRA, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που δέχεται.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου, ο 39χρονος ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά παραλαμβάνοντας το βραβείο του συγκινημένος: «Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Δεν το περίμενα καθόλου» και έπειτα αναφέρθηκε στους συνυποψήφιούς του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς: «Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ». Αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε. Και ξέρετε πώς νιώθω για εσάς».
Στη συνέχεια θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και τη στιγμή που απέκτησε την κάρτα του SAG-AFTRA: «Εκείνο το παιδί από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στέκεται εδώ αυτή τη στιγμή» και ευχαρίστησε τη μητέρα του, Ντόνα, που τον πήγαινε «μπρος-πίσω στη Νέα Υόρκη» για οντισιόν. «Δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να περάσουμε από το Holland Tunnel, ψάχναμε λεφτά για βενζίνη, για θέση πάρκινγκ», εξήγησε.
Ο Τζόρνταν ευχαρίστησε και τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Κούγκλερ «που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω, να είμαι ατρόμητος και να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για να βρούμε την αλήθεια». Επιπλέον, αναφέρθηκε στους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία, Ντελρόι Λίντο, Γούνμι Μοσάκου, Χέιλι Στάινφελντ, Μάιλς Κέιτον και άλλους, οι οποίοι αργότερα κέρδισαν όλοι μαζί το τελευταίο Actor Award της βραδιάς, για Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία: «Το να βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα με ανθρώπους που με έχουν δει να μεγαλώνω μπροστά στην κάμερα και σε αυτούς τους χώρους… νιώθω την αγάπη και τη στήριξη που πάντα μου δίνατε και με ενθαρρύνατε να συνεχίσω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω απλώς να πω ευχαριστώ», κατέληξε.
Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν Τζόρνταν για τον ρόλο του στην ταινία «Sinners» απέσπασε επίσης υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, στα Critics Choice Awards και στα επερχόμενα Όσκαρ. Στις 28 Φεβρουαρίου, στα NAACP Image Awards, ήταν υποψήφιος σε δύο κατηγορίες και κέρδισε το βραβείο Εξαιρετικού Συνόλου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία μαζί με το καστ του «Sinners».
He's an actor's actor, but he's OUR star. Yesterday, Michael B. Jordan took home two #NAACPImageAwards, and tonight he accepted his first Best Male Actor in a Leading Role at the #ActorAwards.— BET (@BET) March 2, 2026
This clip has so many great moments that you have to rewatch it.
Viola's excitement… pic.twitter.com/OmvMsPY7HX
