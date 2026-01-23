Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τηλεφώνησε πρώτα στη μαμά του μετά το ρεκόρ του «Sinners» στα Όσκαρ
Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τηλεφώνησε πρώτα στη μαμά του μετά το ρεκόρ του «Sinners» στα Όσκαρ
Το να μιλήσω πρώτα με τη γυναίκα που τα ξεκίνησε όλα σήμαινε τα πάντα για μένα, είπε ο ηθοποιός
Για το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το ρεκόρ που έσπασε η ταινία Sinners στις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 μίλησε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν, αποκαλύπτοντας πως ήταν στη μητέρα του.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο The Hollywood Reporter την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, δήλωσε: «Η μαμά μου ήταν το πρώτο τηλεφώνημα».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχο. Πολλά δάκρυα και ο λόγος που βρίσκομαι καν σε αυτή τη βιομηχανία και που ασχολούμαι με την υποκριτική — ο λόγος που αυτό υπήρξε καν ως ιδέα. Το να μιλήσω πρώτα με τη γυναίκα που τα ξεκίνησε όλα σήμαινε τα πάντα για μένα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο 38χρονος Τζόρνταν ανέφερε ότι ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την επιτυχία της ταινίας: «Είναι πραγματικά μια απόδειξη για την ταινία ως σύνολο και για όλα τα κομμάτια που τη συνθέτουν, καθώς και για τους ανθρώπους που πήγαν να τη δουν και την παρακολούθησαν».
Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν κέρδισε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου ως πρωταγωνιστής της ταινίας Sinners, ενώ η ταινία συνολικά συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ μία ταινία, κατακτώντας το ρεκόρ που προηγουμένως κατείχαν οι ταινίες Titanic, La La Land και All About Eve, με 14 υποψηφιότητες η καθεμία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Michael B. Jordan Says His Mom Was His First Call After Sinners' Historic Oscar Nominations: 'A Lot of Tears' https://t.co/mncPgsbHQY— People (@people) January 22, 2026
