Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τηλεφώνησε πρώτα στη μαμά του μετά το ρεκόρ του «Sinners» στα Όσκαρ
GALA
Μάικλ Μπι Τζόρνταν Βραβεία Όσκαρ Όσκαρ Όσκαρ 2026 Μητέρα

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τηλεφώνησε πρώτα στη μαμά του μετά το ρεκόρ του «Sinners» στα Όσκαρ

Το να μιλήσω πρώτα με τη γυναίκα που τα ξεκίνησε όλα σήμαινε τα πάντα για μένα, είπε ο ηθοποιός

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τηλεφώνησε πρώτα στη μαμά του μετά το ρεκόρ του «Sinners» στα Όσκαρ
Στέλλα Μούτσιου
Για το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το ρεκόρ που έσπασε η ταινία Sinners στις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 μίλησε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν, αποκαλύπτοντας πως ήταν στη μητέρα του.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο The Hollywood Reporter την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, δήλωσε: «Η μαμά μου ήταν το πρώτο τηλεφώνημα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχο. Πολλά δάκρυα και ο λόγος που βρίσκομαι καν σε αυτή τη βιομηχανία και που ασχολούμαι με την υποκριτική — ο λόγος που αυτό υπήρξε καν ως ιδέα. Το να μιλήσω πρώτα με τη γυναίκα που τα ξεκίνησε όλα σήμαινε τα πάντα για μένα».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο 38χρονος Τζόρνταν ανέφερε ότι ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την επιτυχία της ταινίας: «Είναι πραγματικά μια απόδειξη για την ταινία ως σύνολο και για όλα τα κομμάτια που τη συνθέτουν, καθώς και για τους ανθρώπους που πήγαν να τη δουν και την παρακολούθησαν».

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν κέρδισε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου ως πρωταγωνιστής της ταινίας Sinners, ενώ η ταινία συνολικά συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ,  τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ μία ταινία, κατακτώντας το ρεκόρ που προηγουμένως κατείχαν οι ταινίες Titanic, La La Land και All About Eve, με 14 υποψηφιότητες η καθεμία.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης