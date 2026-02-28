Γιώργος Τσαλίκης για τη σύζυγό του: Είσαι ένα δώρο στη ζωή μας
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε στη Δώρα Δημητροπούλου για την ονομαστική της εορτή
Τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου εξέφρασε δημόσια ο Γιώργος Τσαλικής, χαρακτηρίζοντάς την ως δώρο στη ζωή του.
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε στη σύζυγό του για την ονομαστική της εορτή, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ, ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε τη στιγμή, που η Δώρα Δημητροπούλου είχε αγκαλιά τον σκύλο τους, με εκείνη να μην γνωρίζει ότι την τραβούσε βίντεο.
«Όταν ο Θεός χωράει τόση αγάπη και καλοσύνη σε έναν άνθρωπο, τότε αυτό είναι Θεού δώρο. Χρόνια πολλά Θεοδώρα μου. Σε αγαπάω τόσο πολύ. Είσαι ένα δώρο στη ζωή μας. Υγεία, υγεία, υγεία και πολλές αμέτρητες χαρές» ευχήθηκε ο τραγουδιστής στη Δώρα Δημητροπούλου μέσω της λεζάντας της ανάρτησής του και πρόσθεσε: «Προχτές το πρωί χωρίς να ξέρει ότι καταγράφω τη στιγμή, μου περιγράφει ότι το σκυλάκι μας είναι σαν μωρό, αυτά».
