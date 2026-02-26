Μπάρμπρα Στρέιζαντ σε Τζένιφερ Άνιστον: Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη τώρα
Η  τραγουδίστρια και ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά της για την προσωπική ευτυχία που φαίνεται να βιώνει η Άνιστον

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα μήνυμα αγάπης και εκτίμησης απηύθυνε δημόσια η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην Τζένιφερ Άνιστον, εκφράζοντας τη χαρά της για την προσωπική ευτυχία που φαίνεται να βιώνει η ηθοποιός  στο πλευρό του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις.

Η  τραγουδίστρια και ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια της Άνιστον, πριν από δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, η Στρέιζαντ έγραψε: «Αγαπητή Τζεν, χρόνια πολλά με καθυστέρηση. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Μπάρμπρα », συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφία από την κοινή τους παρουσία στην 30ή τελετή απονομής των Βραβείων SAG το 2024.

Δείτε την ανάρτησή της


Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι εντοπίστηκε πρόσφατα να επισκέπτεται πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, εντείνοντας τα σενάρια για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Το ακίνητο βρίσκεται σε ιστορικό κτίριο 16 ορόφων, που ανεγέρθηκε το 1925, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη λίμνη του Central Park. Την ίδια στιγμή, ο Κέρτις έχει βγάλει προς πώληση την κατοικία του στο Μανχάταν για 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζιμ Κέρτις και η Τζένιφερ Άνιστον

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον σύντροφό της επιβεβαιώθηκε μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία από τα γενέθλια του Κέρτις, στην οποία τον αγκαλιάζει, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμέ μου». Οι πρώτες φήμες περί ειδυλλίου είχαν ξεκινήσει το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Αμάντα Άνκα και Έιμι Σούμερ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

