Άνταμ Σάντλερ για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις: Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ζείτε έναν έρωτα που σας αξίζει
Η ηθοποιός έδωσε μαζί με τον σύντροφό της το «παρών» στο Women in Hollywood της «Elle», όπου ήταν μία από τις γυναίκες που τιμήθηκαν
Με θερμά λόγια σχολίασε ο Άνταμ Σάντλερ τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον υπνοθεραπευτή, Τζιμ Κέρτις, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως η ηθοποιός βρήκε έναν άνθρωπο που της αξίζει.
Ο στενός εδώ και χρόνια φίλος της Άνιστον, Σάντλερ την αποθέωσε, καθώς της παρέδιδε μία από τις διακρίσεις του περιοδικού «ELLE» για το «Women in Hollywood», τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκδήλωση με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, όπου πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς, σηματοδοτώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι.
Μιλώντας από τη σκηνή, ο Άνταμ Σάντλερ είπε απευθυνόμενος στην Άνιστον: «Όταν είμαστε μαζί σου, εγώ και η σύζυγός μου, Τζάκι χαιρόμαστε πραγματικά που εσύ και ο Τζιμ βρήκατε ο ένας τον άλλον και ζείτε τον έρωτα που σας αξίζει. Σε αγαπάμε, Τζιμ. Όλος ο κόσμος σε αγαπάει, Τζεν».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της καλή του φίλης και συναδέλφου: «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι η Τζεν είναι η καλύτερη σε τόσα πολλά πράγματα και ένας από τους πιο σταθερούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Την έχω δει θυμωμένη ίσως δύο ή δυόμισι φορές στα 40 χρόνια που κάνουμε παρέα. Η Τζένιφερ είναι όμορφη, το ξέρουν όλοι. Μας κάνει να χαμογελάμε και να γελάμε. Και έχει μια ζεστασιά που είναι μεθυστική». Κλείνοντας τον λόγο του είπε: «Είναι η καλύτερη φίλη όλων».
Η Τζένιεφ Άνιστον περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί, αλλά φωτογραφήθηκε με τον σύντροφό της στην αίθουσα. Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε μια μαύρη μάξι τουαλέτα Ralph Lauren, ενώ ο Κέρτις εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι, γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα.
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όπου βρίσκονταν παρέα με τον στενό φίλο της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν, και τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εξόδους, ανάμεσά τους και ένα ραντεβού με την Κόρτνεϊ Κοξ και τον σύντροφό της, τον τραγουδιστή των Snow Patrol, Τζόνι ΜακΝτέιν, στο Nobu στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με το «People», οι φίλοι της Άνιστον είναι ενθουσιασμένοι με τη νέα της σχέση. «Οι στενοί της φίλοι τον λατρεύουν. Είναι υπέροχο να τον έχεις γύρω σου», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της. «Έχει αυτή την ήρεμη και σίγουρη ενέργεια. Η Τζεν το αγαπά αυτό». Το ίδιο πρόσωπο υπογράμμισε ότι ο Τζιμ Κέρτις «είναι διαφορετικός» από τους πρώην συντρόφους της ηθοποιού.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
