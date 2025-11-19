Άνταμ Σάντλερ για τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις: Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ζείτε έναν έρωτα που σας αξίζει

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όπου βρίσκονταν παρέα με τον στενό φίλο της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν, και τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εξόδους, ανάμεσά τους και ένα ραντεβού με την Κόρτνεϊ Κοξ και τον σύντροφό της, τον τραγουδιστή των Snow Patrol, Τζόνι ΜακΝτέιν, στο Nobu στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια.Σύμφωνα με το «People», οι φίλοι της Άνιστον είναι ενθουσιασμένοι με τη νέα της σχέση. «Οι στενοί της φίλοι τον λατρεύουν. Είναι υπέροχο να τον έχεις γύρω σου», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της. «Έχει αυτή την ήρεμη και σίγουρη ενέργεια. Η Τζεν το αγαπά αυτό». Το ίδιο πρόσωπο υπογράμμισε ότι ο Τζιμ Κέρτις «είναι διαφορετικός» από τους πρώην συντρόφους της ηθοποιού.: Getty Images / Ideal Image