Η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου της έκανε έκπληξη on air: «Είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς, δεν το λέω επειδή είναι μητέρα μου»

Αμέσως μετά, η Κατερίνα Διδασκάλου επισήμανε πόσο περήφανη είναι για τα παιδιά της: «Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μου και τα τρία. Ευτυχώς δεν θέλησε κανένας να γίνει ηθοποιός, γιατί τα μονοπάτια είναι πολύ σκοτεινά».

Μία έκπληξη δέχτηκε από την κόρη της η Κατερίνα Διδασκάλου , αποθεώνοντάς τη με τα λόγια της.Η ηθοποιός το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Φλώρα, όπως ονομάζεται η κόρη της, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση και δήλωσε πως είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς, τονίζοντας πως δεν το λέει απλώς επειδή είναι η μητέρα της. Στη συνέχεια, η ίδια μίλησε για τη ζωή της στο εξωτερικό.Η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου είπε αρχικά για τη μητέρα της, με αφορμή και την παράσταση στην οποία παίζει, την «Πόρνη»: «Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς όχι επειδή είναι μητέρα μου. Όσο μπορώ να είμαι αντικειμενική, θαυμάζω πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα. Την βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό αλλά την "Πόρνη" την έχω δει 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Την έχω δει όταν ξεκίνησε που δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει έχοντας χάσει δυο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δυο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου είναι το ένα στην εφηβεία και τα άλλα δυο είναι 7 και 9 χρονών».Όσον αφορά στην επικοινωνία με τη μητέρα της λόγω της απόστασης που τις χωρίζει, η Φλώρα δήλωσε: «Όταν έφυγα στα 17 μου να σπουδάσω στην Αμερική δεν είχαμε το Whats app, όλα αυτά, οπότε τώρα ένα τηλεφώνημα είναι τίποτα, τσακ με ένα κουμπί, μιλάμε κάθε μέρα, το βραδάκι ή όταν γυρνάει από τις πρόβες. Έχουμε πολύ καλή σχέση, εξελίσσεται όσο μεγαλώνω κι εγώ, ωριμάζουμε και οι δυο μέσα μας».Η Κατερίνα Διδασκάλου απέκτησε τις δύο κόρες της κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Γιώργο Βέη, με τον οποίο έμεινε στη Νέα Υόρκη για περίπου 10 χρόνια. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, παντρεύτηκε ξανά και απέκτησε το τρίτο της παιδί, τον γιο της.