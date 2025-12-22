Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της: Άλλαξε καριέρα, πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο και έχει και τρία παιδιά
Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της: Άλλαξε καριέρα, πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο και έχει και τρία παιδιά

Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτή, δήλωσε η ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Για τη στροφή που έκανε στην καριέρα της η κόρη της μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία έκανε μία σπάνια εμφάνιση μαζί της μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η ηθοποιός εξήγησε πως η Φλώρα, όπως ονομάζεται η μία από τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Γιώργο Βέη, εργαζόταν στο τμήμα του μάρκετινγκ σε μία πολυεθνική, όμως κατάλαβε πως την ενδιέφερε το life coaching και αποφάσισε να το ακολουθήσει και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Κατερίνα Διδασκάλου είπε συγκεκριμένα: «Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτή, γιατί η Φλώρα άλλαξε καριέρα τελείως. Ήταν marketing manager σε μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική, και κατάλαβε ότι το κάλεσμά της ήταν στο life coaching και πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο, πήρε τη μεγαλύτερη πιστοποίηση και έχει και τρία παιδιά αυτό το κοριτσάκι».

Όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, η ηθοποιός απάντησε: «Είναι βελτιωμένη έκδοση η Φλώρα», ενώ η κόρη της δήλωσε με την σειρά της: «Είναι μαμά μου, λογικό είναι να της μοιάζω».

Στη συνέχεια η Φλώρα δήλωσε για την εικόνα της: «Γυμνάζομαι, ενυδατώνομαι και ακολουθώ κάποιες δικές μου ρουτίνες. Να ακούμε το σώμα μας, να ακούμε τις ανάγκες μας και να είμαστε παρούσες στο εδώ και τώρα, στο παρόν».
