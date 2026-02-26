Οι εμφανίσεις του Νίκου Μακρόπουλου ακυρώθηκαν λόγω πνευμονίας
Οι εμφανίσεις του Νίκου Μακρόπουλου ακυρώθηκαν λόγω πνευμονίας

Ο καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Ελένη Μήτση
Λόγω πνευμονίας ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του Νίκου Μακρόπουλου στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μαγαζιού, ο καλλιτέχνης δεν θα εμφανιστεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και το Σάββατο στη σκηνή, λόγω προβλήματος υγείας. Σε επικοινωνία με τον μάνατζερ του καλλιτέχνη, Βασίλη Λιάτσο έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Μακρόπουλος μεταφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες στο νοσοκομείο αρχικά με συμπτώματα βρογχίτιδας, ενώ η υγεία του είχε επιβαρυνθεί από τις συνεχείς εμφανίσεις του. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί  συνέστησαν ανάρρωση στο σπίτι του για 7 με 10 ημέρες. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο Facebook: «Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».

Ελένη Μήτση

