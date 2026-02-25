ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Νίκος Μακρόπουλος: Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας

Το νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανίζεται ο τραγουδιστής προχώρησε σε ανακοίνωση

Ακυρώνονται  οι εμφανίσεις του Νίκου Μαρκόπουλου στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου  έγινε γνωστό σύμφωνα με ανακοίνωση του μαγαζιού, στο οποίο τραγoυδάει ο καλλιτέχνης στην Αθήνα, ότι την Παρασκευή και το Σάββατο, δεν θα καταφέρει να βρεθεί στη σκηνή. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, που δημοσιεύτηκε στο Facebook: «Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».

