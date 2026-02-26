Χάρι Στάιλς: Η αινιγματική απάντηση στις φήμες ότι φοράει περούκα και ότι έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών
Ο τραγουδιστής σχολίασε τις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα μαλλιά του

Ιωάννα Μαρίνου
Στις φήμες που τον θέλουν να φοράει περούκα ή να έχει προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών, απάντησε με αινιγματικό τρόπο ο Χάρι Στάιλς.

Ο τραγουδιστής σχολίασε τις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εμφάνισή του και ειδικότερα για τα μαλλιά του, κατά τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Royal Court», σε επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ανάρτηση στην πλατφόρμα DeuxMoi υποστήριζε ότι γνωστός μουσικός «είχε αποκτήσει φαλάκρα» και ότι φορούσε περούκα. Έκτοτε, στο διαδίκτυο διατυπώθηκαν εικασίες ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν η δημοσίευση, ήταν ο Στάιλς, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για μεταμόσχευση μαλλιών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια ρώτησε τον Χάρι Στάιλς αν τα δόντια του είναι ψεύτικα. Εκείνος αρνήθηκε και στη συνέχεια σχολίασε αστειευόμενος: «Αυτή η γραμμή των μαλλιών όμως;», αφήνοντας τη φράση να αιωρείται χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Στάιλς είχε αναφερθεί εκ νέου στο θέμα τον Αύγουστο του 2022, σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone», επισημαίνοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί τις σχετικές φήμες έως ότου ένας συνεργάτης του, του επισήμανε το ζήτημα. «Τι συμβαίνει με τη φαλάκρα; Αν ο παππούς σου είναι φαλακρός, τότε θα είσαι κι εσύ; Λοιπόν, ο δικός μου παππούς δεν ήταν φαλακρός, οπότε σταυρώνω τα δάχτυλα», είχε δηλώσει τότε.
