Η Ιωάννα Σιαμπάνη αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει, δείτε βίντεο
Ιωάννα Σιαμπάνη Εγκυμοσύνη Μωρό Τζίμης Σταθοκωστόπουλος

Η Ιωάννα Σιαμπάνη αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει, δείτε βίντεο

Η Instagrammer  και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Ιωάννα Μαρίνου
Το φύλο του μωρού που περιμένει αποκάλυψε η Ιωάννα Σιαμπάνη, μέσω του gender reveal party που διοργάνωσε.

Σε βίντεο που ανέβασε η Instagrammer  την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στα social media έκανε γνωστό ότι μαζί με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο περιμένουν ξανά αγόρι. Στο κλιπ το ζευγάρι φαίνεται μαζί με τον γιο του να ανοίγει ένα μεγάλο κουτί, στο οποίο υπήρχαν μέσα μπαλόνια μπλε χρώματος. Τότε και οι τρεις τους δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, που θα υποδεχτούν ένα αγόρι στην οικογένειά τους.

«Μαμά αγοριού για δεύτερη φορά. Η αγάπη μας απλώς πολλαπλασιάζεται», σημείωσε η Ιωάννα Σιαμπάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο


Η Instagrammer ανακοίνωσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ότι είναι έγκυος για δεύτερη φορά. Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, μόνη της αλλά και μαζί με τον γιο της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας».
