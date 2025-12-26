Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της
Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της
Η Instagrammer δημοσίευσε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στα social media της.
Η Instagrammer την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, μόνη της αλλά και μαζί με τον γιο της, το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο, και στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε, έγραψε: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί περίπου 8 χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, Φώτης.
Η Instagrammer την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, μόνη της αλλά και μαζί με τον γιο της, το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο, και στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε, έγραψε: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί περίπου 8 χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, Φώτης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα