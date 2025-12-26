Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της
GALA
Ιωάννα Σιαμπάνη Εγκυμοσύνη

Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της

Η Instagrammer δημοσίευσε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στα social media της.

Η Instagrammer την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, μόνη της αλλά και μαζί με τον γιο της, το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο, και στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε, έγραψε: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας».

Δείτε τις φωτογραφίες


Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της
Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη στο δεύτερο παιδί της

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί περίπου 8 χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, Φώτης.
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης