Παντρεύτηκε η Μπάγια Αντωνοπούλου, δείτε βίντεο
Η δημοσιογράφος και ο Νίκος Κώτσης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε η Μπάγια Αντωνοπούλου λίγο πριν γίνει μαμά για πρώτη φορά.
Η δημοσιογράφος η οποία ένα μήνα πριν ανακοίνωσε της εγκυμοσύνη της στις κάμερες, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση. Ο Γιάννης Αϊβάζης δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το μυστήριο, την ώρα που το ζευγάρι χόρευε τον χορό του Ησαΐα. Η νύφη επέλεξε ένα νυφικό με δαντέλα και φόρεσε μακρύ πέπλο, ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με κόκκινα λουλούδια.
Ο ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Να ζήσετε φιλαράκια μου».
Δείτε το βίντεο
Όπως είχε αποκαλύψει η Μπάγια Αντωνοπούλου, ο σύζυγός της της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα των γενεθλίων της, στις 12 Οκτωβρίου 2025. Σε ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram δείχνοντας το δαχτυλίδι της, έγραφε: «-Δε πιστεύω στα παραμύθια! -Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do».
Η δημοσιογράφος και ο Νίκος Κώτσης μετρούν τέσσερα χρόνια σχέσης και σύντομα θα γίνουν γονείς. Μέχρι στιγμής, η Μπάγια Αντωνοπούλου δεν έχει αποκαλύψει το φύλο του μωρού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
