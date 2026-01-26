Η Μπάγια Αντωνοπούλου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της
Η Μπάγια Αντωνοπούλου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της

Διπλή χαρά, είπε η δημοσιογράφος κάνοντας λόγο και για τον επερχόμενο γάμο με τον σύντροφό της Νίκο Κώτση

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της
Ιωάννα Μαρίνου
Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η Μπάγια Αντωνοπούλου, μιλώντας παράλληλα και για τα σχέδια περί γάμου με τον σύντροφό της.

Η δημοσιογράφος, η οποία μέσα στο 2025 δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Νίκο Κώτση, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός, κάνοντας λόγο για διπλή χαρά, καθώς μέσα στη χρονιά θα ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, αφού δήλωσε πως είναι έγκυος, είπε: «Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω. Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Του έλεγα "τι θα γίνει;". Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα. Διπλή χαρά».

Σχετικά με την ημερομηνία και το μέρος όπου θα γίνει ο γάμος με τον σύντροφό της, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Ο γάμος νομίζω ότι θα γίνει σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και λέμε να είναι στην Αθήνα».

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε ανακοινώσει την πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο Νίκος Κώτσης μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 14 Οκτωβρίου 2025, γράφοντας στη λεζάντα: «-Δε πιστεύω στα παραμύθια! -Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!».

Ιωάννα Μαρίνου

