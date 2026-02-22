Η Σοφία Βεργκάρα ποζάρει τόπλες στα 53 της και είναι πιο σέξι από ποτέ: Δείτε φωτογραφίες
Η Κολομβιανή ηθοποιός εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά, επιλέγοντας να κάνει ηλιοθεραπεία
Η Σοφία Βεργκάρα απολαμβάνει τον ήλιο του Μαϊάμι και δεν διστάζει να το μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της. Η 53χρονη σταρ εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά, επιλέγοντας να κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς το πάνω μέρος του μπικίνι της, φορώντας μόνο ένα αποκαλυπτικό G-string κάτω μέρος.
Σε μία από αυτές, εμφανίστηκε τόπλες, φορώντας μόνο ένα λευκό πλεκτό thong bikini bottom, ποζάροντας με την πλάτη στον φακό. Σε άλλη εικόνα, επέλεξε ένα μπλε, διακοσμημένο με στρας σετ μπικίνι.
Οι φωτογραφίες, που ανέβασε στα Instagram Stories της (και στη συνέχεια κατέβηκαν), προκάλεσαν αίσθηση, καθώς η ηθοποιός πόζαρε μπρούμυτα σε ξαπλώστρα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Σε δεύτερο στιγμιότυπο, απαθανάτισε το σώμα της μέσα από αντανάκλαση σε τζάμι, φορώντας μόνο τα γυαλιά ηλίου της.
Τόπλες χαλάρωση και throwback μπικίνιΛίγες ώρες πριν, η πρωταγωνίστρια της σειράς Modern Family είχε προϊδεάσει για το ταξίδι της στο Μαϊάμι, δημοσιεύοντας throwback φωτογραφίες με αποκαλυπτικά μαγιό.
Σε μία από αυτές, εμφανίστηκε τόπλες, φορώντας μόνο ένα λευκό πλεκτό thong bikini bottom, ποζάροντας με την πλάτη στον φακό. Σε άλλη εικόνα, επέλεξε ένα μπλε, διακοσμημένο με στρας σετ μπικίνι.
«tbt miami ☀️🥳 y nos vemos soon Miami!!!!», έγραψε στη λεζάντα, δηλώνοντας την ανυπομονησία της να επιστρέψει στην αγαπημένη της πόλη.
Οικογενειακές βραδιές στο ΜαϊάμιΗ απόδραση δεν περιορίστηκε στις ηλιόλουστες στιγμές στην παραλία. Η Βεργκάρα μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από οικογενειακό δείπνο στο δημοφιλές εστιατόριο Papi Steak.
Σε μία από τις φωτογραφίες, πόζαρε με κόκκινο δαντελένιο maxi φόρεμα, αναδεικνύοντας τη θηλυκή της πλευρά. Ακολούθησε βίντεο – που τράβηξε η ανιψιά της Claudia Vergara – στο οποίο η ηθοποιός χορεύει με τη μητέρα της, Margarita, πάνω στο τραπέζι του δείπνου.
Σε ανάρτησή της με οικογενειακό πορτρέτο έγραψε: «Miami nights ❤️ con la family. Puro perreo», δηλαδή «Βραδιές στο Μαϊάμι με την οικογένεια», αναφερόμενη στον αισθησιακό χορό που συνδέεται με τη reggaeton μουσική.
Στα 53 της… πιο εντυπωσιακή από ποτέΗ Σοφία Βεργκάρα αποδεικνύει πως η αυτοπεποίθηση και η θηλυκότητα δεν έχουν ηλικία. Με άψογη σιλουέτα, έντονη προσωπικότητα και έντονη παρουσία στα social media, συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις.
