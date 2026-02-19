Μαρία Μπακοδήμου: Όταν ξεκίνησα ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου
Μαρία Μπακοδήμου: Όταν ξεκίνησα ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου

Μια μέρα την πλήγωσε πολύ κάτι, ανέφερε η παρουσιάστρια

Μαρία Μπακοδήμου: Όταν ξεκίνησα ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου
Την περίοδο που υπήρξε «επιθετική» απέναντι στη μητέρα της θυμήθηκε η Μαρία Μπακοδήμου, εξηγώντας πως αυτό συνέβη, όταν ξεκίνησε ψυχανάλυση. Η συμπεριφορά της παρουσιάστριας τότε σχετιζόταν με την απώλεια του πατέρα της, ενώ θεωρεί πως κάποια στιγμή την πλήγωσε. 

«Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε», εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Μπακοδήμου στο περιοδικό OK!

Αν και πλήγωσε τη μητέρα της, προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν τότε ανάμεσά τους. «Μια μέρα την πλήγωσε πολύ κάτι, αλλά έχω καταλήξει ότι οι γονείς μας είναι αυτοί που είναι, ζήσαμε αυτά που ζήσαμε και ο δικός μας ρόλος ως ενήλικες είναι να τα αφήσουμε πίσω μας. Εκτός αν μιλάμε για κάτι σκληρά τραυματικό, όπου εκεί αφήνεις και τους γονείς σου πίσω, δεν χρειάζεται να συντηρήσεις μια σχέση με κάποιον που είναι ο κακοποιητής σου», πρόσθεσε.

Αυτό που μετράει, τόνισε η παρουσιάστρια, είναι να μη μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του όσα σημάδεψαν τη δική του σχέση με τη μητέρα του και τον πατέρα του. «Μαλακώνεις λοιπόν αυτή τη σχέση γιατί και ο γονιός μεγάλωσε με έναν τρόπο που αυτά είχε εισπράξει και εκείνος, δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό του. Εσύ που το συνειδητοποιείς, λοιπόν, σπας αυτή την αλυσίδα, δεν το συνεχίζεις στο παιδί σου. Χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο σε μάς, που τώρα ειδικά με τις οθόνες δεν το κάνει κανείς».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
