Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε unfollow τα δίδυμα παιδιά του Γκόρντον Ράμσεϊ μετά τις δηλώσεις του σεφ για την οικογενειακή ρήξη
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε unfollow τα δίδυμα παιδιά του Γκόρντον Ράμσεϊ μετά τις δηλώσεις του σεφ για την οικογενειακή ρήξη
Ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σταμάτησε να ακολουθεί στο Instagram τους Χόλι και Τζακ Ράμσεϊ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του σεφ για τη ρήξη στην οικογένεια
Unfollow έκανε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τα δίδυμα παιδιά του Γκόρντον Ράμσεϊ, Χόλι και Τζακ μετά τις δηλώσεις του σεφ για την οικογενειακή ρήξη στους Μπέκαμ.
Παρά το unfollow προς τους δύο, ο πρωτότοκος γιος τωνΝτέιβιντ καιΒικτόρια Μπέκαμ εξακολουθεί να ακολουθεί τη σύζυγο του Γκόρντον Ράμσεϊ, Τάνα, καθώς και τα άλλα δύο παιδιά τους, Τίλι και Όσκαρ.
Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν με τον Γκόρντον και την Τάνα Ράμσεϊ «σχεδόν οικογενειακή σχέση», σημειώνοντας ότι «τα παιδιά τους μεγάλωσαν όλα μαζί». Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι «ο Μπρούκλιν πάντα αγαπούσε να περνάνε χρόνο όλοι μαζί», όμως «η φιλία του με τον Τζακ δεν υπάρχει πλέον, κάτι που είναι πραγματικά κρίμα», προσθέτοντας ότι ο Γκόρντον και η Τάνα «έχουν στενοχωρηθεί» από την εξέλιξη αυτή, καθώς «είναι πολύ, πολύ δεμένοι με τον Μπρούκλιν» και τον γνωρίζουν «από τότε που ήταν πολύ μικρός».
Στο ίδιο ρεπορτάζ διατυπώνεται ακόμη ο ισχυρισμός ότι ο Μπρούκλιν δεν βλέπει πλέον πολλούς από τους φίλους που είχε πριν γνωρίσει τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, το 2017. Η πηγή χαρακτηρίζει την κατάσταση «πολύ λυπηρή», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχει ζήσει σημαντικές στιγμές, αναφέροντας ότι «η Χόλι είναι ένας από αυτούς».
Η δημόσια παρέμβαση του Γκόρντον Ράμσεϊ
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ, που διατηρεί στενή φιλία με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και οι δύο οικογένειες μετακόμισαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ, μίλησε για τη διαμάχη που επικρατεί ανάμεσα στην οικογένεια, μετά τη μακροσκελή ανάρτηση του Μπρούκλιν στο Instagram τον προηγούμενο μήνα, μέσω της οποίας υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι οι γονείς του προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση με τη σύζυγό του.
Σε συνέντευξή του στη The Sun, με αφορμή την προώθηση της επερχόμενης σειράς του στο Netflix με τίτλο «Being Gordon Ramsay», ο Ράμσεϊ απέδωσε τη στάση του Μπρούκλιν στα συναισθήματα που έχει για την Πελτζ, λέγοντας: «Είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι, όταν είσαι τρελά ερωτευμένος; Η αγάπη είναι τυφλή».
Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «δύσκολη κατάσταση» και πρόσθεσε ότι ο Μπρούκλιν «θέλει απεγνωσμένα να σταθεί στα δικά του πόδια» και «να χαράξει τον δικό του δρόμο», κάτι που, όπως είπε, το σέβεται. Στο ίδιο πλαίσιο, όμως, του απηύθυνε δημόσια προειδοποίηση: «Αλλά να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Και ειλικρινά, μια μέρα δεν θα έχεις τη μαμά και τον μπαμπά σου και πρέπει να το καταλάβεις αυτό».
Ο σεφ δήλωσε επίσης ότι η Βικτόρια Μπέκαμ είναι «αναστατωμένη, και δικαίως», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν παραστεί στον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ στο Παλμ Μπιτς το 2022. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι γνωρίζει «κάθε ώρα της ημέρας, κάθε μέρα της εβδομάδας» πόσο πολύ ο Ντέιβιντ αγαπά τον πρωτότοκο γιο του.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ράμσεϊ ανέφερε επίσης, ότι με τον Μπρούκλιν «έχουν ανταλλάξει λίγα μηνύματα» και ότι η σχέση τους παραμένει «σταθερή», προσθέτοντας: «Τον αγαπώ. Η καρδιά του είναι απίστευτη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Παρά το unfollow προς τους δύο, ο πρωτότοκος γιος τωνΝτέιβιντ καιΒικτόρια Μπέκαμ εξακολουθεί να ακολουθεί τη σύζυγο του Γκόρντον Ράμσεϊ, Τάνα, καθώς και τα άλλα δύο παιδιά τους, Τίλι και Όσκαρ.
Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν με τον Γκόρντον και την Τάνα Ράμσεϊ «σχεδόν οικογενειακή σχέση», σημειώνοντας ότι «τα παιδιά τους μεγάλωσαν όλα μαζί». Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι «ο Μπρούκλιν πάντα αγαπούσε να περνάνε χρόνο όλοι μαζί», όμως «η φιλία του με τον Τζακ δεν υπάρχει πλέον, κάτι που είναι πραγματικά κρίμα», προσθέτοντας ότι ο Γκόρντον και η Τάνα «έχουν στενοχωρηθεί» από την εξέλιξη αυτή, καθώς «είναι πολύ, πολύ δεμένοι με τον Μπρούκλιν» και τον γνωρίζουν «από τότε που ήταν πολύ μικρός».
Brooklyn Beckham ropes Gordon Ramsay’s kids into family feud with savage move https://t.co/3dsS0jxCHH pic.twitter.com/72LGViFKm8— Page Six (@PageSix) February 18, 2026
Η δημόσια παρέμβαση του Γκόρντον Ράμσεϊ
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ, που διατηρεί στενή φιλία με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και οι δύο οικογένειες μετακόμισαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ, μίλησε για τη διαμάχη που επικρατεί ανάμεσα στην οικογένεια, μετά τη μακροσκελή ανάρτηση του Μπρούκλιν στο Instagram τον προηγούμενο μήνα, μέσω της οποίας υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι οι γονείς του προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση με τη σύζυγό του.
Σε συνέντευξή του στη The Sun, με αφορμή την προώθηση της επερχόμενης σειράς του στο Netflix με τίτλο «Being Gordon Ramsay», ο Ράμσεϊ απέδωσε τη στάση του Μπρούκλιν στα συναισθήματα που έχει για την Πελτζ, λέγοντας: «Είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι, όταν είσαι τρελά ερωτευμένος; Η αγάπη είναι τυφλή».
Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «δύσκολη κατάσταση» και πρόσθεσε ότι ο Μπρούκλιν «θέλει απεγνωσμένα να σταθεί στα δικά του πόδια» και «να χαράξει τον δικό του δρόμο», κάτι που, όπως είπε, το σέβεται. Στο ίδιο πλαίσιο, όμως, του απηύθυνε δημόσια προειδοποίηση: «Αλλά να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Και ειλικρινά, μια μέρα δεν θα έχεις τη μαμά και τον μπαμπά σου και πρέπει να το καταλάβεις αυτό».
Ο σεφ δήλωσε επίσης ότι η Βικτόρια Μπέκαμ είναι «αναστατωμένη, και δικαίως», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν παραστεί στον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ στο Παλμ Μπιτς το 2022. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι γνωρίζει «κάθε ώρα της ημέρας, κάθε μέρα της εβδομάδας» πόσο πολύ ο Ντέιβιντ αγαπά τον πρωτότοκο γιο του.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ράμσεϊ ανέφερε επίσης, ότι με τον Μπρούκλιν «έχουν ανταλλάξει λίγα μηνύματα» και ότι η σχέση τους παραμένει «σταθερή», προσθέτοντας: «Τον αγαπώ. Η καρδιά του είναι απίστευτη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα