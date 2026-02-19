Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε unfollow τα δίδυμα παιδιά του Γκόρντον Ράμσεϊ μετά τις δηλώσεις του σεφ για την οικογενειακή ρήξη

Ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σταμάτησε να ακολουθεί στο Instagram τους Χόλι και Τζακ Ράμσεϊ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του σεφ για τη ρήξη στην οικογένεια