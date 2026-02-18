ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά γιατί δεν με καταλάβαινε
GALA
Ρόμπερτ Πάτινσον Ψυχοθεραπεία Ναρκωτιικά

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά γιατί δεν με καταλάβαινε

Ο ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του στην πρώτη και μοναδική του συνεδρία

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά γιατί δεν με καταλάβαινε
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη μοναδική φορά που δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία μίλησε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, δηλώνοντας πως ο ψυχοθεραπευτής του δεν καταλάβαινε τι του έλεγε και αναρωτήθηκε εάν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε το συμβάν σε κοινή συνέντευξη που έδωσε με τη Ζεντάγια στο Interview Magazine, με αφορμή τη νέα τους ταινία «The Drama», ενώ μίλησε και για την αναγνωρισιμότητα μετά την επιτυχία του «Twilight» και τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είπε για την εμπειρία του στην ψυχοθεραπεία: «Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα. Του είπα "Προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ"».

Για την περίοδο μετά το «Twilight», όπου υποδύθηκε τον Έντουαρντ Κάλεν, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε με το γεγονός ότι το κοινό ταύτιζε την προσωπικότητά του με τον ρόλο. «Έγινα διάσημος παίζοντας έναν χαρακτήρα και στην αρχή ο κόσμος πίστευε ότι είμαι αυτός. Δεν ήθελα να μπλέξω την προσωπική μου ταυτότητα με όλο αυτό το μάρκετινγκ», τόνισε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης