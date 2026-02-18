Ρόμπερτ Πάτινσον: Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά γιατί δεν με καταλάβαινε
Ο ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του στην πρώτη και μοναδική του συνεδρία
Για τη μοναδική φορά που δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία μίλησε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, δηλώνοντας πως ο ψυχοθεραπευτής του δεν καταλάβαινε τι του έλεγε και αναρωτήθηκε εάν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε το συμβάν σε κοινή συνέντευξη που έδωσε με τη Ζεντάγια στο Interview Magazine, με αφορμή τη νέα τους ταινία «The Drama», ενώ μίλησε και για την αναγνωρισιμότητα μετά την επιτυχία του «Twilight» και τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είπε για την εμπειρία του στην ψυχοθεραπεία: «Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα. Του είπα "Προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ"».
Για την περίοδο μετά το «Twilight», όπου υποδύθηκε τον Έντουαρντ Κάλεν, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε με το γεγονός ότι το κοινό ταύτιζε την προσωπικότητά του με τον ρόλο. «Έγινα διάσημος παίζοντας έναν χαρακτήρα και στην αρχή ο κόσμος πίστευε ότι είμαι αυτός. Δεν ήθελα να μπλέξω την προσωπική μου ταυτότητα με όλο αυτό το μάρκετινγκ», τόνισε.
Robert Pattinson recalls that a therapist once thought he was on drugs, because they couldn't understand what he was saying. https://t.co/2rqQ2cXIOt— Entertainment Weekly (@EW) February 18, 2026
