Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «The Drama», δείτε το τρέιλερ
Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται ένα ζευγάρι του οποίου η σχέση δοκιμάζεται
Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον δόθηκε στη δημοσιότητα από την A24. Οι δύο ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους υποδυόμενοι ένα ζευγάρι του οποίου τα σχέδια γάμου καταρρέουν λίγες ημέρες πριν πουν το «ναι», εξαιτίας ενός σκοτεινού μυστικού.
Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του φιλμ που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου υπογράφει ο Κρίστοφερ Μπόργκλι. Το καστ συμπληρώνουν οι Μαμούντου Άθι, Αλάνα Χαΐμ και Χέιλι Γκέιτς, ενώ η Ζόι Γουίντερς, γνωστή από το «Succession», εμφανίζεται στον ρόλο φωτογράφου γάμων.
Η ταινία επικεντρώνεται στην Έμμα Χάργουντ (Ζεντάγια) και τον Τσάρλι Τόμσον (Πάτινσον), των οποίων η σχέση παίρνει μια καταστροφική τροπή λίγο πριν από την τελετή.
Η Έμμα είναι υπάλληλος βιβλιοπωλείου από τη Λουιζιάνα, απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και εργάζεται στο Mission Books. Ο Τσάρλι είναι Βρετανός διευθυντής μουσείου, με διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts, και επιβλέπει το Μουσείο Τέχνης του Κέιμπριτζ.
Δείτε το επίσημο τρέιλερ
Ο Μπόργκλι επιστρέφει στην A24 μετά τη σκηνοθεσία του «Dream Scenario» το 2023, της μαύρης κωμωδίας που χάρισε στον Νίκολας Κέιτζ υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «The Drama» είναι η τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά. Την παραγωγή υπογράφουν οι Άρι Άστερ, Λαρς Κνούντσεν και Τάιλερ Κάμπελοουν.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για το πρωταγωνιστικό δίδυμο, καθώς αυτή είναι η πρώτη από τρεις επερχόμενες ταινίες που φέρνουν μαζί τη Ζεντάγια και τον Πάτινσον. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν στο «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, που κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου από την Universal Pictures, πριν ξανασυναντηθούν στο «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ, στις 18 Δεκεμβρίου από τη Warner Bros.
