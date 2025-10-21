Η Τζένιφερ Λόρενς εξήγησε πώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατέληξε να τρώει φαγητό από τα σκουπίδια του σπιτιού της

Ρόμπερτ Πάτινσον περιέγραψε η Τζένιφερ Λόρενς , αναφέροντας πως ένα κάλεσμα του ηθοποιού στο σπίτι της, κατέληξε στο να φάει φαγητό από τα σκουπίδια της.

Η Λόρενς ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The Graham Norton Show» και ενώ μιλούσε για την επερχόμενη ταινία «Die My Love» που πρωταγωνιστεί με τον Πάτινσον,

Λόρενς και συνέχισε:

Ένα χιουμοριστικό περιστατικό με τονθυμήθηκε μία αστεία ιστορία, που έζησαν μαζί.«Ήμουν με τις φίλες μου στο σπίτι, φορούσαμε πιτζάμες και παρακολουθούσαμε το “Μικρές Κυρίες”. Ήταν Δεκέμβριος. Και τότε μου στέλνει μήνυμα και λέει: “Μόλις τελείωσα τα γυρίσματα, είμαι ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι σου”. Του απαντάω “Ω Θεέ μου” γιατί ο Ρόμπερτ τρελαίνεται για κουτσομπολιά και κοριτσίστικες συζητήσεις. Του είπα “έλα από εδώ”» δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.», είπε η Τζένιφερ«Είναι επαγγελματίας, πάντα έρχεται στην ώρα του, αλλά δεν θα ντυθεί ποτέ σωστά, ξεχνάει ακόμα και να φάει. Μου βγάζει ένα μητρικό ένστικτο».Μιλώντας για εκείνη την επίσκεψη στο σπίτι της, πρόσθεσε: «Οπότε μπήκε μέσα, τον αγκαλιάζω και μου λέει: “Έχεις τίποτα να φάω; Πεινάω πολύ”. Του λέω “Ναι, έλα μέσα, φυσικά”. Πηγαίνει στο μπάνιο και τότε συνειδητοποιώ ότι ναι μεν έχω φαγητό, αλλά είναι στα σκουπίδια. Οπότε, ενώ εκείνος ήταν στο μπάνιο, άρχισα να βγάζω το φαγητό από τον κάδο απορριμμάτων. Οι φίλες μου με κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό και εγώ απλώς τους έκανα νόημα να μην μιλήσουν».Ο ηθοποιός χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, ξεκίνησε να τρώει: «Εμείς απλώς τον κοιτάζαμε σοκαρισμένες να τρώει αυτό το πράγμα από τα σκουπίδια. Και όταν τελείωσε, είπε: “Πεινάω ακόμα, έχει κι άλλο;”. Και εγώ του απάντησα: “Ε, έχει, αλλά είναι στα σκουπίδια”». Προς μεγάλη έκπληξη των παρευρισκομένων στο πλατό της εκπομπής, η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι ο Πάτινσον έβγαλε μόνος του το φαγητό από τον κάδο και συνέχισε να το τρώει.: Shutterstock