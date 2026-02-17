Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το χρέος των 270 χιλιάδων δολαρίων και τα οικονομικά προβλήματα πριν τον θάνατό του
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το χρέος των 270 χιλιάδων δολαρίων και τα οικονομικά προβλήματα πριν τον θάνατό του
Τα χρήματα του ηθοποιού και της συζύγου του είχαν δεσμευτεί για απλήρωτους φόρους
Αντιμέτωπος με ένα χρέος 270 χιλιάδων δολαρίων είχε βρεθεί ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δύο χρόνια πριν μιλήσει για τη διάγνωσή του με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Σύμφωνα με το TMZ, ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, βρέθηκαν αντιμέτωποι τον Νοέμβριο του 2021 με δέσμευση των χρημάτων τους για απλήρωτους φόρους προηγούμενων ετών. Η εφορία των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το ζευγάρι όφειλε 95.438,31 δολάρια για το 2017 και 173.890,31 δολάρια για το 2019, συνολικά 269.328,62 δολάρια δηλαδή.
Το ζευγάρι κατάφερε να αποπληρώσει το χρέος τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, και τότε αποδεσμέυτηκαν τα χρήματά τους.
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή μετά από μία μάχη 2,5 ετών με τη νόσο. Μετά τον θάνατο του ηθοποιού, η οικογένειά του βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με οικονομικά προβλήματα. Η σύζυγός του και τα έξι παιδιά τους δημιούργησαν καμπάνια οικονομικής στήριξης μέσω της σελίδας GoFundMe, αποκαλύπτοντας πως έχουν μείνει χωρίς χρήματα εξαιτίας του κόστους της ιατρικής φροντίδας που απαιτούνταν για τον ίδιο. Μέσα σε 48 ώρες ξεπεράστηκε ο αρχικός στόχος που ήταν τα 550.000 χιλιάδες δολάρια και ξεπεράστηκε το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, βρέθηκαν αντιμέτωποι τον Νοέμβριο του 2021 με δέσμευση των χρημάτων τους για απλήρωτους φόρους προηγούμενων ετών. Η εφορία των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το ζευγάρι όφειλε 95.438,31 δολάρια για το 2017 και 173.890,31 δολάρια για το 2019, συνολικά 269.328,62 δολάρια δηλαδή.
Το ζευγάρι κατάφερε να αποπληρώσει το χρέος τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, και τότε αποδεσμέυτηκαν τα χρήματά τους.
Exclusive: James Van Der Beek faced massive tax debt years before his death.— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
What we know: https://t.co/3mrhyVOWfn pic.twitter.com/oYtQAirz3n
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα