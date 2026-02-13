Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί έπαιρνε ελάχιστα χρήματα από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς
Ο ηθοποιός που έφυγε στα 48 του χρόνια, είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά στον ρόλο του Ντόσον Λίρι
Ελάχιστα ήταν χρήματα που έπαιρνε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς.
Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον πρωταγωνιστή, Ντόσον Λίρι, έναν έφηβο με φιλοδοξίες να γίνει σκηνοθέτης, γύρω από τον οποίο εξελίχθηκε η βασική πλοκή του έργου. Ερωτήματα ωστόσο, προκάλεσε στους θαυμαστές του η αποκάλυψη ότι η οικογένειά του αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες μετά τον θάνατό του, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3. Παρά την απήχηση της σειράς, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε παραδεχτεί ότι πήρε ελάχιστα χρήματα από τα επεισόδια, που παίχτηκαν σε επανάληψη.
Το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής μιας τόσο επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση οδήγησε πολλούς να αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Βαν Ντερ Μπικ είχε μιλήσει το 2012 για για τα περιορισμένα έσοδα που έλαβε από το «Dawson’s Creek», το οποίο προβλήθηκε στο δίκτυο WB για έξι σεζόν, από το 1998 έως το 2003. Σε συνέντευξή του στο TODAY.com είχε δηλώσει: «Δεν υπήρχαν χρήματα από δικαιώματα των επαναλήψεων. Ήμουν 20 ετών. Ήταν ένα κακό συμβόλαιο. Δεν πήρα σχεδόν τίποτα από τις επαναλήψεις». Στην ίδια συνέντευξη είχε εξηγήσει ότι δέχτηκε να συμμετάσχει στη σειρά «Don't Trust the B---- in Apartment 23», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2012, «όταν τελείωσαν τα χρήματα από το "Dawson’s Creek"».
Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ. Λίγο αργότερα, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε 24 ώρες. Η καμπάνια ήρθε έπειτα από άλλες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, μεταξύ των οποίων και η πώληση αναμνηστικών αντικειμένων από ρόλους, που είχε υποδυθεί ο εκλιπών.
