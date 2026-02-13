Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί έπαιρνε ελάχιστα χρήματα από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς
GALA
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Dawson’s Creek Χρήματα

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί έπαιρνε ελάχιστα χρήματα από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο ηθοποιός που έφυγε στα 48 του χρόνια, είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά στον ρόλο του Ντόσον Λίρι

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί έπαιρνε ελάχιστα χρήματα από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς
Ιωάννα Μαρίνου
Ελάχιστα ήταν χρήματα που έπαιρνε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς.

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον πρωταγωνιστή, Ντόσον Λίρι, έναν έφηβο με φιλοδοξίες να γίνει σκηνοθέτης, γύρω από τον οποίο εξελίχθηκε η βασική πλοκή του έργου. Ερωτήματα ωστόσο, προκάλεσε στους θαυμαστές του η αποκάλυψη ότι η οικογένειά του αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες μετά τον θάνατό του, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3. Παρά την απήχηση της σειράς, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ  είχε παραδεχτεί ότι πήρε ελάχιστα χρήματα από τα επεισόδια, που παίχτηκαν σε επανάληψη.

Το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής μιας τόσο επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση οδήγησε πολλούς να αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Βαν Ντερ Μπικ είχε μιλήσει το 2012 για για τα περιορισμένα έσοδα που έλαβε από το «Dawson’s Creek», το οποίο προβλήθηκε στο δίκτυο WB για έξι σεζόν, από το 1998 έως το 2003. Σε συνέντευξή του στο TODAY.com είχε δηλώσει: «Δεν υπήρχαν χρήματα από δικαιώματα των επαναλήψεων. Ήμουν 20 ετών. Ήταν ένα κακό συμβόλαιο. Δεν πήρα σχεδόν τίποτα από τις επαναλήψεις». Στην ίδια συνέντευξη είχε εξηγήσει ότι δέχτηκε να συμμετάσχει στη σειρά «Don't Trust the B---- in Apartment 23», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2012, «όταν τελείωσαν τα χρήματα από το "Dawson’s Creek"».

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί έπαιρνε ελάχιστα χρήματα από τις επαναλήψεις του «Dawson’s Creek» παρά την επιτυχία της σειράς
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Dawson’s Creek», καθώς υποδύθηκε τον Ντόσον Λίρι

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ. Λίγο αργότερα, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε 24 ώρες.  Η καμπάνια ήρθε έπειτα από άλλες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, μεταξύ των οποίων και η πώληση αναμνηστικών αντικειμένων από ρόλους, που είχε υποδυθεί ο εκλιπών.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης