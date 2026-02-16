Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη: Κουκουλοφόροι την απείλησαν με μαχαίρι στο σπίτι της
GALA
Μαρίνα Σταυράκη Κλοπή Διάρρηξη

Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη: Κουκουλοφόροι την απείλησαν με μαχαίρι στο σπίτι της

Κυκλοφόρησε βίντεο από τη στιγμή που οι δύο άντρες αποχωρούν από το σημείο

Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη: Κουκουλοφόροι την απείλησαν με μαχαίρι στο σπίτι της
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα ληστείας επέσε η Μαρίνα Σταυράκη πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα, μπήκαν στο σπίτι της δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι την απείλησαν με μαχαίρι, όπως περιέγραψε η ίδια, και της ζήτησαν να τους αποκαλύψει πού είχε χρήματα και τιμαλφή. Οι δύο άντρες πήραν όσα τιμαλφή κατάφεραν να βρουν και στη συνέχεια έφυγαν. Η παραμονή τους στο σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη διήρκησε περίπου 40 λεπτά και αφού οι διαρρήκτες αποχώρησαν, η ίδια ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ.

Στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου προβλήθηκε βίντεο από την είσοδο του σπιτιού όπου οι κουκουλοφόροι φεύγουν με τα κλοπιμαία.

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dggak93excup)
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης