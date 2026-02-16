Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη: Κουκουλοφόροι την απείλησαν με μαχαίρι στο σπίτι της
Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη: Κουκουλοφόροι την απείλησαν με μαχαίρι στο σπίτι της
Κυκλοφόρησε βίντεο από τη στιγμή που οι δύο άντρες αποχωρούν από το σημείο
Θύμα ληστείας επέσε η Μαρίνα Σταυράκη πριν από μερικές ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα, μπήκαν στο σπίτι της δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι την απείλησαν με μαχαίρι, όπως περιέγραψε η ίδια, και της ζήτησαν να τους αποκαλύψει πού είχε χρήματα και τιμαλφή. Οι δύο άντρες πήραν όσα τιμαλφή κατάφεραν να βρουν και στη συνέχεια έφυγαν. Η παραμονή τους στο σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη διήρκησε περίπου 40 λεπτά και αφού οι διαρρήκτες αποχώρησαν, η ίδια ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ.
Στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου προβλήθηκε βίντεο από την είσοδο του σπιτιού όπου οι κουκουλοφόροι φεύγουν με τα κλοπιμαία.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dggak93excup)
Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα, μπήκαν στο σπίτι της δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι την απείλησαν με μαχαίρι, όπως περιέγραψε η ίδια, και της ζήτησαν να τους αποκαλύψει πού είχε χρήματα και τιμαλφή. Οι δύο άντρες πήραν όσα τιμαλφή κατάφεραν να βρουν και στη συνέχεια έφυγαν. Η παραμονή τους στο σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη διήρκησε περίπου 40 λεπτά και αφού οι διαρρήκτες αποχώρησαν, η ίδια ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ.
Στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου προβλήθηκε βίντεο από την είσοδο του σπιτιού όπου οι κουκουλοφόροι φεύγουν με τα κλοπιμαία.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα