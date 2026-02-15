Eurovision 2026: Τι λένε τα στοιχήματα για τον μεγάλο ελληνικό τελικό
Eurovision 2026: Τι λένε τα στοιχήματα για τον μεγάλο ελληνικό τελικό
Δεκατέσσερις καλλιτέχνες διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού
Η στιγμή ανάδειξης του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει φτάσει. Δεκατέσσερις καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν απόψε στις 21:00 με τα υποψήφια κομμάτια τους, ενώ το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.
Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ, με τη σκηνοθεσία της βραδιάς να φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Την παρουσίαση, όπως και στους δύο ημιτελικούς, έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.
Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας παραμένει ο Akylas με το «Ferto», συγκεντρώνοντας τη χαμηλότερη απόδοση (1.20). Ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», με απόδοση 4.00. Στην τρίτη θέση φιγουράρει η Marseaux και το «Χάνομαι», ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Evangelia με το «Parea» και ο D3lta που θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Mad About it».
Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 14 υποψήφιοι:
1. YOU & I, STYLIANOS
2. Mad About it, D3lta
3. Labyrinth, Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
5. Χάνομαι, Marseaux
6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
8. Europa, STEFI
9. Άλμα, Rosanna Mailan
10. Paréa, Evangelia
11. ASTEIO, ZAF
12. Ferto, Akylas
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. The Other Side, Alexandra Sieti
