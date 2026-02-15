ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Eurovision 2026: Τι λένε τα στοιχήματα για τον μεγάλο ελληνικό τελικό
Eurovision 2026: Τι λένε τα στοιχήματα για τον μεγάλο ελληνικό τελικό

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού

Η στιγμή ανάδειξης του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει φτάσει. Δεκατέσσερις καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν απόψε στις 21:00 με τα υποψήφια κομμάτια τους, ενώ το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς. 

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ, με τη σκηνοθεσία της βραδιάς να φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Την παρουσίαση, όπως και στους δύο ημιτελικούς, έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας παραμένει ο Akylas με το «Ferto», συγκεντρώνοντας τη χαμηλότερη απόδοση (1.20). Ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», με απόδοση 4.00. Στην τρίτη θέση φιγουράρει η Marseaux και το «Χάνομαι», ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Evangelia με το «Parea» και ο D3lta που θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Mad About it».

Eurovision 2026: Τι λένε τα στοιχήματα για τον μεγάλο ελληνικό τελικό


Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 14 υποψήφιοι:

1. YOU & I, STYLIANOS
2. Mad About it, D3lta
3. Labyrinth, Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
5. Χάνομαι, Marseaux
6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
8. Europa, STEFI
9. Άλμα, Rosanna Mailan
10. Paréa, Evangelia
11. ASTEIO, ZAF
12. Ferto, Akylas
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. The Other Side, Alexandra Sieti

Ακούστε τα υποψήφια κομμάτια

1. YOU & I, STYLIANOS
13. STYLIANOS - YOU & I | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

2. Mad About it, D3lta
5. D3lta - Mad About it | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

3. Labyrinth, Mikay
3. Mikay - Labyrinth | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
4. Marika - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

5. Χάνομαι, Marseaux
8. Marseaux - Χάνομαι | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
12. good job Nicky - Dark Side of the Moon | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
13. KOZA MOSTRA - Bulletproof | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

8. Europa, STEFI
10. STEFI - Europa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

9. Άλμα, Rosanna Mailan
9. Rosanna Mailan - Άλμα | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

10. Paréa, Evangelia
5. Evangelia - Paréa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

11. ASTEIO, ZAF
6. ZAF - ASTEIO | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

12. Ferto, Akylas
4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. leroybroughtflowers - SABOTAGE! | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

14. The Other Side, Alexandra Sieti
1. Alexandra Sieti - The Other Side | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός
