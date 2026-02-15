ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Καίτη Γαρμπή: Ο Akylas είναι πάρα πολύ καλός για τη Eurovision
Καίτη Γαρμπή: Ο Akylas είναι πάρα πολύ καλός για τη Eurovision

Η τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει τους υποψήφιους του ελληνικού τελικού για τη Eurovision

Τις υποψηφιότητες για τον μεγάλο ελληνικό της Eurovision κλήθηκε να σχολιάσει η Καίτη Γαρμπή. Η τραγουδίστρια έχει συνδέσει το όνομά της με τον διαγωνισμό, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα το 1993 με το κομμάτι «Ελλάδα Χώρα του Φωτός». Αν και έχει ξεχωρίσει αρκετές συμμετοχές για τις ικανότητές τους, θεωρεί πως ο Akylas με το «Ferto» είναι η καλύτερη επιλογή, αφού ανταποκρίνεται με την παρουσία του σε αυτά που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί μία καλή θέση. 

Η Καίτη Γαρμπή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», και κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για τους διαγωνιζόμενους. «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη συμμετοχή της στο J2US ως μέλος της κριτικής επιτροπής τόνισε ότι δεν δίστασε να δεχτεί την πρόταση που της έγινε, δίνοντας αμέσως θετική απάντηση. «Είπα αμέσως το ''ναι'' στον Νίκο Κοκλώνη. Το J2US το αγαπάμε όλοι. Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια», πρόσθεσε.

