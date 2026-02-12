Μίλτος Καρατζάς: Με τον Good Job Nicky μπορούμε να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό στη Eurovision
Μίλτος Καρατζάς: Με τον Good Job Nicky μπορούμε να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό στη Eurovision
Έχω αντιρρήσεις σε σχέση με τον Akyla, ανέφερε μεταξύ άλλων ο μουσικός παραγωγός
Την προτίμησή του για τον Good Job Nicky έδειξε ο Μίλτος Καρατζάς, υποστηρίζοντας πως, αν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, η ελληνική αποστολή θα έχει μία εντυπωσιακή παρουσία στον διαγωνισμό τραγουδιού. Αντιθέτως, ο μουσικός παραγωγός έχει επιφυλάξεις ως προς την υποψηφιότητα του Akyla, αφού θεωρεί ότι αυτό που παρουσιάζει θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε αρχικά γιατί δεν τον έχει κερδίσει το τραγούδι Ferto του Akyla. «Έχω αντιρρήσεις σε σχέση με τον Akyla. Δηλαδή ξέρω ότι είναι φαβορί και αναμφισβήτητα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν είναι όμως ακριβώς τραγούδι αυτό, θα μπορούσε να είναι σε μια θεατρική παράσταση και να το κάνει και να τρελαίνεται ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ανέφερε ότι με τον Good Job Nicky η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία εντυπωσιακή παρουσία στη Eurovision: «Αν είναι πάντως να πάμε να κάνουμε κάτι πιο εντυπωσιακό, αυτό είναι ο Good Job Nicky! Αυτή είναι η άποψη μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει φόρα ο Akyla και μπράβο του, είναι πολύ καλός σ’ αυτό που κάνει, αλλά είναι ένα τρολ και όχι ένας τραγουδιστής».
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε αρχικά γιατί δεν τον έχει κερδίσει το τραγούδι Ferto του Akyla. «Έχω αντιρρήσεις σε σχέση με τον Akyla. Δηλαδή ξέρω ότι είναι φαβορί και αναμφισβήτητα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν είναι όμως ακριβώς τραγούδι αυτό, θα μπορούσε να είναι σε μια θεατρική παράσταση και να το κάνει και να τρελαίνεται ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως, αν και η σκηνική παρουσία έχει σημασία στη Eurovision, πρόκειται πάνω απ' όλα για έναν διαγωνισμό τραγουδιού: «Θυμηθείτε πως η Eurovision είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν είναι διαγωνισμός σόου, απλά και μόνο. Είδατε ότι πέρσι, με μια τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε. Εδώ, λοιπόν, χθες ακούσαμε δυο πολύ καλές φωνές και δυο πολύ καλά τραγούδια. Το τραγούδι της Marseaux αλλά και το υπέροχο τραγούδι με την Αλεξάνδρα Σιετή».
Κλείνοντας, ανέφερε ότι με τον Good Job Nicky η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία εντυπωσιακή παρουσία στη Eurovision: «Αν είναι πάντως να πάμε να κάνουμε κάτι πιο εντυπωσιακό, αυτό είναι ο Good Job Nicky! Αυτή είναι η άποψη μου. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει φόρα ο Akyla και μπράβο του, είναι πολύ καλός σ’ αυτό που κάνει, αλλά είναι ένα τρολ και όχι ένας τραγουδιστής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα