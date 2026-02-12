Εύη Δρούτσα για Marseaux στον ημιτελικό της Eurovision: Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", τη βοήθησε το παντελόνι
Αδικήθηκε τότε γιατί είναι ένα κοριτσάκι που όταν φοράει τα κοντά όσο ωραίο σώμα και να έχει, της κόβει αυτό που πρέπει να κάνει, πρόσθεσε η στιχουργός
Τα σχόλιά της για την εμφάνιση της Marseaux στον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision έκανε η Εύη Δρούτσα, λέγοντας πως τραγούδησε ωραία, χωρίς να αναφέρει αρχικά το όνομά της, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως αυτή τη φορά τη βοήθησε το παντελόνι της.
Η στιχουργός σε συνέντευξη που έδωσε στο Πρωινό, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ανέφερε πως την προηγούμενη φορά που η τραγουδίστρια παρουσίασε το τραγούδι της αδικήθηκε με αυτά που φορούσε και πως αυτή τη φορά ήταν πιο ωραία ντυμένη.
Η Εύη Δρούσα είπε αναλυτικά για τη Marseaux: «Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", η Marseaux, αυτή τη φορά ήταν πιο καλή και πολύ ωραία ντυμένη. Ξέρεις ότι την βοηθούσε το παντελόνι; Ίσως το άλλο το ντύσιμο δεν την βοηθούσε τότε. Αδικήθηκε, γιατί είναι ένα κοριτσάκι που όταν φοράει τα κοντά όσο ωραίο σώμα και να έχει, της κόβει αυτό που πρέπει να κάνει. Σήμερα ήταν καταπληκτική».
Στη συνέχεια η στιχουργός σχολίασε τους παρουσιαστές της βραδιάς και τον Akyla: «Ήταν πάρα πολύ καλός ο Γιώργος, η Βρανά καταπληκτική. Τα τρία παιδιά ήταν πάρα πολύ καλοί. Το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Φωκάς, αν δεν ήταν ο Φωκάς, θα βλέπαμε 15.000 ξενόγλωσσους. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Ελλάδα, ο Akylas σε μια στιγμή είπε κάτι ελληνικό, αλλά δεν καταλαβαίνεις και τι λέει κιόλας. Πρώτα πρώτα βγήκε η Κλαυδία που ήταν καταπληκτική. Δεν έχεις τι να κρατήσεις γιατί ήταν όλοι στο ίδιο μοτίβο. Κανένας δεν ήταν να πεθαίνεις γι’ αυτόν. Όχι ότι τον υποστηρίζω, αλλά αυτό που κάνει ο Good Job Nicky να τραγουδάει και ελληνικά και ξένα με αυτή τη φωνάρα, δεν το κάνουν», δήλωσε.
Και έπειτα προσόθεσε για τον Akyla: «Όταν άκουσα τον Akyla δεν με κέρδισε. Τι να με κερδίσει; Ήταν ένα χαρούμενο παιδί που έκανε ένα κομμάτι σαν κωμικό. Καλά ήταν μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που λένε η φωνή… δεν ήταν ο Good Job Nicky. Ο Akylas είπε ένα τραγούδι που βασικά δεν ήταν τραγούδι, ήταν πιο πολύ μια κωμική πινελιά, η οποία ήταν μια καλή πινελιά κωμική αλλά δεν ξέρω παρακάτω, αν συνεχίσει να λέει αυτά, θα τον βαρεθεί ο κόσμος. Είναι ένα παιδί που δεν το μετράς φωνητικά, αλλά ως παρουσία. Με ποιον θα τον βάλεις; Με τον Πάριο; Με τον Nick; Με ποιον θα τον βάλεις; Αλλά σαν μονάδα είναι καλός σε αυτό που κάνει. Η Eurovision χρειάζεται ελληνικό στίχο. Πού βρεθήκαν όλοι αυτοί;».
Όταν το βίντεο για το τραγούδι που έστειλε η Marseaux για τη φετινή Eurovision κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, η Εύη Δρούτσα είχε σχολιάσει αρνητικά την εμφάνιση της τραγουδίστριας, λέγοντας πως «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω». Η Marseaux τότε της είχε απαντήσει δημόσια, εξηγώντας πως στενοχωρήθηκε και ένιωσε πολύ άβολα, γιατί στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει διατροφικές διαταραχές, με τη στιχουργό να της απαντά εκ νέου πως και η ίδια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες συμπεριφορές και πως την είχαν αφήσει στην ίδια τάξη της δραματικής σχολής «επειδή ήταν χοντρή», αλλά δεν πρέπει να επηρεάζεται κανείς από τέτοιου είδους σχόλια.
