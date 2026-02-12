Εύη Δρούτσα για Marseaux στον ημιτελικό της Eurovision: Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", τη βοήθησε το παντελόνι

Η Εύη Δρούσα είπε αναλυτικά για τη Marseaux: «Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", η Marseaux, αυτή τη φορά ήταν

καλή και πολύ ωραία ντυμένη. Ξέρεις ότι την βοηθούσε το παντελόνι; Ίσως το άλλο το ντύσιμο δεν την βοηθούσε τότε. Αδικήθηκε, γιατί είναι ένα κοριτσάκι που όταν φοράει τα κοντά όσο ωραίο σώμα και να έχει, της κόβει αυτό που πρέπει να κάνει. Σήμερα ήταν καταπληκτική».





