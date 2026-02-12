Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το συγκινητικό «αντίο» από τον δημιουργό του «Dawson’s Creek»
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το συγκινητικό «αντίο» από τον δημιουργό του «Dawson’s Creek»
Ο Κέβιν Γουίλιαμσον αποχαιρέτησε τον πρωταγωνιστή της νεανικής σειράς της δεκαετίας του 1990 που πέθανε από καρκίνο στα 48 του
Ο δημιουργός του «Dawson’s Creek», της νεανικής σειράς που έκανε γνωστό τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ τη δεκαετία του 1990, αναφέρθηκε στην απώλεια του πρωταγωνιστή με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 48 του χρόνια από καρκίνο του παχέος εντέρου και ο Κέβιν Γουίλιαμσον τον τίμησε με μια ανάρτηση στο Instagram, αν και δυσκολεύτηκε να βρει τα λόγια.
Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, που δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά «πατώντας» στα παιδικά του χρόνια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του σίριαλ για την «έκρηξη αγάπης» και εξέφρασε τη στήριξή του στη χήρα του ηθοποιού, Κίμπερλι. «Με πολλή αγάπη, είμαστε εδώ για εσένα. Η οικογένεια του Dawson’s Creek θα είναι πάντα εδώ για εσένα και την όμορφη οικογένειά σου», έγραψε.
Ωστόσο, όταν θέλησε να μιλήσει για τον ίδιο τον Βαν Ντερ Μπικ, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βρει λόγια. «Πολλές φορές σήμερα, μέσα από την καρδιά μου, προσπάθησα να βρω τις λέξεις για να εκφράσω τη λαμπρή ομορφιά του Τζέιμς και τι σήμαινε η παρουσία του στη ζωή μου. Αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια», ανέφερε σε ανάρτησή του που συνόδευε σειρά κοινών τους φωτογραφιών. «Θα πρέπει να εμπιστευτώ ότι κάποια μέρα αυτές οι λέξεις θα έρθουν… Αλλά σήμερα, το μόνο που μπορώ να σκέφτομαι είναι η Κίμπερλι και ολόκληρη η οικογένεια Βαν Ντερ Μπικ. Η καρδιά μου είναι μαζί σας».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, που δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά «πατώντας» στα παιδικά του χρόνια ευχαρίστησε τους θαυμαστές του σίριαλ για την «έκρηξη αγάπης» και εξέφρασε τη στήριξή του στη χήρα του ηθοποιού, Κίμπερλι. «Με πολλή αγάπη, είμαστε εδώ για εσένα. Η οικογένεια του Dawson’s Creek θα είναι πάντα εδώ για εσένα και την όμορφη οικογένειά σου», έγραψε.
Ωστόσο, όταν θέλησε να μιλήσει για τον ίδιο τον Βαν Ντερ Μπικ, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βρει λόγια. «Πολλές φορές σήμερα, μέσα από την καρδιά μου, προσπάθησα να βρω τις λέξεις για να εκφράσω τη λαμπρή ομορφιά του Τζέιμς και τι σήμαινε η παρουσία του στη ζωή μου. Αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια», ανέφερε σε ανάρτησή του που συνόδευε σειρά κοινών τους φωτογραφιών. «Θα πρέπει να εμπιστευτώ ότι κάποια μέρα αυτές οι λέξεις θα έρθουν… Αλλά σήμερα, το μόνο που μπορώ να σκέφτομαι είναι η Κίμπερλι και ολόκληρη η οικογένεια Βαν Ντερ Μπικ. Η καρδιά μου είναι μαζί σας».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα