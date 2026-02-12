Η Κέιτι Χόλμς αποχαιρετά τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του
Η Κέιτι Χόλμς αποχαιρετά τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του
Η συμπρωταγωνίστρια του ηθοποιού στη σειρά Dawson’s Creek τον τίμησε μέσα από τα social media
Το δικό της «αντίο» στον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είπε η Κέιτ Χολμς. Ο ηθοποιός πέθανε στα 48 του χρόνια από καρκίνο του παχέος εντέρου και η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Dawson’s Creek» τον τίμησε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Χολμς τον αποχαιρέτησε με ένα χειρόγραφο σημείωμα που ανάρτησε στο Instagram, δηλώνοντας ότι έγραψε τα λόγια της «με βαριά καρδιά». «Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του Τζέιμς. Ήταν αγαπητός. Κίμπερλι, σε αγαπάμε και θα είμαστε πάντα εδώ για σένα και τα υπέροχα παιδιά σου», τόνισε στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόμενη στην οικογένεια του ηθοποιού.
Τα λόγια της ξεκινούσαν με άμεση προσφώνηση προς τον Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντόσον Λίρι, στη σειρά «Dawson’s Creek» από το 1998 έως το 2003. Στο χειρόγραφο σημείωμα, εξομολογείται: «Τζέιμς, ευχαριστώ. Το να μοιράζεσαι έναν χώρο με τη φαντασία σου είναι ιερό — να αναπνέεις τον ίδιο αέρα στη χώρα του φανταστικού και να εμπιστεύεσαι ότι οι καρδιές μας είναι ασφαλείς στην έκφρασή τους». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτές είναι μερικές από τις αναμνήσεις, μαζί με γέλια, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του James Taylor — περιπέτειες μιας μοναδικής νιότης».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χολμς απαρίθμησε επίσης ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά του Βαν Ντερ Μπικ, όπως συμπόνια, γενναιότητα, ανιδιοτέλεια και δύναμη. «Μια εκτίμηση για τη ζωή με την ακεραιότητα ότι η ζωή είναι τέχνη — δημιουργώντας έναν όμορφο γάμο, έξι αγαπημένα παιδιά — το ταξίδι ενός ήρωα», συμπλήρωσε.
Όπως γράφει, πενθεί την απώλειά του «με μια καρδιά που κρατά την πραγματικότητα της απουσίας του και βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά του σε αυτή». Η ηθοποιός ολοκλήρωσε απευθυνόμενη στη σύζυγό του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, και στα έξι παιδιά τους: «Είμαστε εδώ για εσάς πάντα. Και θα είμαστε πάντα εκεί για να σας λούζουμε με αγάπη και συμπόνια».
Δείτε την ανάρτησή της
