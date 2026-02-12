Η Κέιτι Χόλμς αποχαιρετά τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του

Η Χολμς απαρίθμησε επίσης ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά του Βαν Ντερ Μπικ, όπως συμπόνια, γενναιότητα, ανιδιοτέλεια και δύναμη. «Μια εκτίμηση για τη ζωή με την ακεραιότητα ότι η ζωή είναι τέχνη — δημιουργώντας έναν όμορφο γάμο, έξι αγαπημένα παιδιά — το ταξίδι ενός ήρωα», συμπλήρωσε.

Όπως γράφει, πενθεί την απώλειά του «με μια καρδιά που κρατά την πραγματικότητα της απουσίας του και βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά του σε αυτή». Η ηθοποιός ολοκλήρωσε απευθυνόμενη στη σύζυγό του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, και στα έξι παιδιά τους: «Είμαστε εδώ για εσάς πάντα. Και θα είμαστε πάντα εκεί για να σας λούζουμε με αγάπη και συμπόνια».