Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά
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Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου – Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης, προανάκριση διενεργεί η Τροχαία

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά
Κώστας Στάμου
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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ζωφριάς, στα Άνω Λιόσια, όταν ένα αστικό λεωφορείο «καρφώθηκε» σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα τρεις επιβάτες να τραυματιστούν ελαφρά.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν το λεωφορείο, κινούμενο επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ρεύμα προς Άνω Λιόσια, εξετράπη της πορείας του-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-και προσέκρουσε στην κολόνα.

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και άνοιξε τις πόρτες ώστε να βγουν από το όχημα οι επιβάτες ενώ τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και διεκομίσθησαν το Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για τις πρώτες βοήθειες.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή που το λεωφορείο πέφτει πάνω στην κολόνα με μεγάλη ταχύτητα, την γκρεμίζει και ακινητοποιείται.
Κλείσιμο
Το λεωφορείο απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα με ειδικό, γερανοφόρο όχημα ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Κώστας Στάμου
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