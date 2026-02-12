Σίντι Κρόφορντ: Ο κόσμος με αντιμετώπισε σαν να ήμουν χαζή όταν εγκατέλειψα τις σπουδές μου για το μόντελιγνκ
Σίντι Κρόφορντ: Ο κόσμος με αντιμετώπισε σαν να ήμουν χαζή όταν εγκατέλειψα τις σπουδές μου για το μόντελιγνκ

Σήμερα τα μοντέλα έχουν φωνή με τρόπο που εμείς δεν είχαμε τότε, πρόσθεσε το μοντέλο

Σίντι Κρόφορντ: Ο κόσμος με αντιμετώπισε σαν να ήμουν χαζή όταν εγκατέλειψα τις σπουδές μου για το μόντελιγνκ
Στέλλα Μούτσιου
Για την απόφασή της να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο ώστε να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγ μίλησε η Σίντι Κρόφορντ, επισημαίνοντας πολλοί την αντιμετώπισαν τότε σαν να ήταν «χαζή».

Η 59χρονη μεγάλωσε στο Ιλινόις ως άριστη μαθήτρια και παρά το γεγονός πως το 1984 αναδείχθηκε η πρώτη της τάξης στο λύκειο DeKalb και κέρδισε ακαδημαϊκή υποτροφία για να σπουδάσει μηχανικός υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northwestern,  εγκατέλειψε τις σπουδές της για να κυνηγήσει την καριέρα της στη μόδα, γεγονός για το οποίο δέχτηκε έντονη κριτική όπως δήλωσε στο περιοδικό OK!

Η Σίντι Κρόφορντ είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος με αντιμετώπισε αμέσως σαν να ήμουν χαζή. Δεν ήμουν».


Στη συνέχεια, το μοντέλο ανέφερε πως μεγαλώνοντας είχε πολύ διαφορετικά όνειρα: «Ήθελα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά ήθελα να γίνω γιατρός ή ίσως δασκάλα. Ακόμη και τώρα θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Λάτρευα το σχολείο».

Για την εποχή στην οποία μεγάλωσε και τις αντιλήψεις που υπήρχαν, η Σίντι Κρόφορντ σημείωσε: «Την εποχή μου υπήρχε αυτή η απαίσια αντίληψη ότι αν είσαι μοντέλο, είσαι χαζή» και κατέληξε: «Σήμερα τα μοντέλα έχουν φωνή με τρόπο που εμείς δεν είχαμε τότε. Τα social media τους δίνουν τη δυνατότητα να δείξουν ποιοι είναι ως άνθρωποι, όχι μόνο ως εξώφυλλο».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου

