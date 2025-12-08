Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η μάχη του γιου της Σίντι Κρόφορντ με τα χάπια, οι 15 ψυχίατροι και η πίεση που δέχτηκε εξαιτίας της οικογένειάς του
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η μάχη του γιου της Σίντι Κρόφορντ με τα χάπια, οι 15 ψυχίατροι και η πίεση που δέχτηκε εξαιτίας της οικογένειάς του
«Κάθε ψυχίατρος που είχα, έλεγε "ορίστε 20 φάρμακα και πάρε ό,τι χρειάζεσαι”, αποκάλυψε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, για την ψυχική του υγεία. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πριν από μερικές ημέρες, αποκάλυψε για πρώτη φορά τη μάχη που έδωσε με τις κρίσεις πανικού, τα χάπια, τις απώλειες της ζωής του, αλλά και την πίεση που δέχτηκε εξαιτίας της διάσημης οικογένειάς του.
Ο 26χρονος παραδέχτηκε πως έχει επισκεφτεί πάνω από 15 γιατρούς ψυχικής υγείας, ωστόσο υποστηρίζει πως ποτέ δεν του δόθηκε η καθοδήγηση που χρειαζόταν. Πλέον, όπως υποστηρίζει, έχει βρει μία κοινότητα ανθρώπων που του συμπαραστέκεται και είναι δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα.
Ξεκινώντας το βίντεο μέσα από μία σάουνα, ο Πρέσλεϊ αναφέρει πως «η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», προτού πει ότι λαμβάνει διάφορα φάρμακα, όπως βουπρενορφίνη και βενζοδιαπεζίνες για να αντιμετωπίσει τις «κρίσεις πανικού» και τις ψυχικές του δυσκολίες, προσθέτοντας: «Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν διακυμάνσεις ανάλογα με το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Δυστυχώς, είχα πολλές απώλειες σε πολλές διαφορετικές μορφές πρόσφατα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ που είμαι τώρα».
Στη συνέχεια ο Γκέρμπερ τόνισε ότι: «Οι γιατροί λένε πολλά διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι κάπως τρομακτικό, αλλά ελπίζω ότι μέσα από την έρευνά μου και τη δική τους...και με τη βοήθεια του Θεού, θα τα καταφέρουμε», αναφέρει στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Τα πράγματα που με τρομάζουν είναι αυτά που χρειάζεται να πάρεις, γιατί αν δεν τα πάρεις, κάτι κακό συμβαίνει. Και υπάρχει ένα φάσμα στο πόσο έντονη είναι η απόσυρση από ορισμένα φάρμακα».
O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποκάλυψε ακόμα πως παρά το γεγονός ότι έχει συναντήσει και συνομιλήσει με περίπου 15 γιατρούς δεν έχει «τόση καθοδήγηση όση θα ήθελε», όσον αφορά στη θεραπεία του. Μάλιστα, τονίζει: «Θα ήθελα οι γιατροί να μου λένε: “Πάρε αυτό τρεις φορές την ημέρα”, αλλά κάθε ψυχίατρος που είχα, έχω επισκεφτεί 15, λέει: “Ορίστε 20 φάρμακα και πάρε ό,τι χρειάζεσαι αν νιώσεις έτσι” και τους λέω, “Όχι, δεν θέλω τόση ευελιξία και ελευθερία. Χρειάζομαι καθοδήγηση».
Παρόλα αυτά, φαίνεται πως έχει βρει μόνος του κάποιους τρόπους για να κόψει το αλκοόλ και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία, όπως είναι η σωματική άσκηση, ενώ εξηγεί πως τον έχει βοηθήσει και το γεγονός πως έχει απομακρυνθεί από ορισμένους ανθρώπους: «Καθώς μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου που αγαπώ πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μην βρίσκομαι κοντά τους».
Αυτό που ελπίζει μέσα από την ανάρτησή του είναι να «αγγίξει τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους». «Άρα νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος, γιατί έτσι νιώθω τις περισσότερες φορές, και πιστεύω ότι αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος άλλος που το περνάει», δηλώνει και καταλήγει: «Και δεύτερον, ελπίζω να βρω ανθρώπους εκεί έξω που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των γονιών του, η καθημερινότητα στο σπίτι παρέμενε όσο το δυνατόν πιο «κανονική». Η μητέρα του έχει αναφέρει παλαιότερα σε συνέντευξή της πως, όταν τα παιδιά ήταν μικρά, δεν καταλάβαιναν ότι ήταν διάσημη. Οι γονείς του φρόντισαν να βάζουν την οικογένεια πάνω από τα επαγγελματικά τους, αποφεύγοντας πιέσεις και υπερέκθεση. Εκείνος και η αδερφή του μεγάλωσαν με αίσθηση σταθερότητας και ελευθερίας να επιλέξουν τον δικό τους δρόμο, χωρίς να τους επιβάλλεται η ενασχόληση με τη μόδα. Ωστόσο, καθώς ενηλικιώθηκε, ο Πρίσλεϊ έχει παραδεχτεί δημόσια ότι αντιμετώπισε δυσκολίες και ψυχολογική πίεση, ένα βάρος που συχνά συνοδεύει τα παιδιά διάσημων γονιών, παρότι η ανατροφή του χαρακτηριζόταν από στήριξη και προστασία από τους γονείς του.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ο 26χρονος παραδέχτηκε πως έχει επισκεφτεί πάνω από 15 γιατρούς ψυχικής υγείας, ωστόσο υποστηρίζει πως ποτέ δεν του δόθηκε η καθοδήγηση που χρειαζόταν. Πλέον, όπως υποστηρίζει, έχει βρει μία κοινότητα ανθρώπων που του συμπαραστέκεται και είναι δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα.
Ξεκινώντας το βίντεο μέσα από μία σάουνα, ο Πρέσλεϊ αναφέρει πως «η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», προτού πει ότι λαμβάνει διάφορα φάρμακα, όπως βουπρενορφίνη και βενζοδιαπεζίνες για να αντιμετωπίσει τις «κρίσεις πανικού» και τις ψυχικές του δυσκολίες, προσθέτοντας: «Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν διακυμάνσεις ανάλογα με το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Δυστυχώς, είχα πολλές απώλειες σε πολλές διαφορετικές μορφές πρόσφατα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ που είμαι τώρα».
Στη συνέχεια ο Γκέρμπερ τόνισε ότι: «Οι γιατροί λένε πολλά διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι κάπως τρομακτικό, αλλά ελπίζω ότι μέσα από την έρευνά μου και τη δική τους...και με τη βοήθεια του Θεού, θα τα καταφέρουμε», αναφέρει στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Τα πράγματα που με τρομάζουν είναι αυτά που χρειάζεται να πάρεις, γιατί αν δεν τα πάρεις, κάτι κακό συμβαίνει. Και υπάρχει ένα φάσμα στο πόσο έντονη είναι η απόσυρση από ορισμένα φάρμακα».
@trend_stormtv
Cindy Crawford's Son Presley Gerber Makes Candid Dr*g, Al*ohol Confessions . . #cindycrawford #trending #tiktok #Hollywood♬ original sound - Entertainment!
Παρόλα αυτά, φαίνεται πως έχει βρει μόνος του κάποιους τρόπους για να κόψει το αλκοόλ και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία, όπως είναι η σωματική άσκηση, ενώ εξηγεί πως τον έχει βοηθήσει και το γεγονός πως έχει απομακρυνθεί από ορισμένους ανθρώπους: «Καθώς μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου που αγαπώ πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μην βρίσκομαι κοντά τους».
Αυτό που ελπίζει μέσα από την ανάρτησή του είναι να «αγγίξει τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους». «Άρα νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος, γιατί έτσι νιώθω τις περισσότερες φορές, και πιστεύω ότι αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος άλλος που το περνάει», δηλώνει και καταλήγει: «Και δεύτερον, ελπίζω να βρω ανθρώπους εκεί έξω που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των γονιών του, η καθημερινότητα στο σπίτι παρέμενε όσο το δυνατόν πιο «κανονική». Η μητέρα του έχει αναφέρει παλαιότερα σε συνέντευξή της πως, όταν τα παιδιά ήταν μικρά, δεν καταλάβαιναν ότι ήταν διάσημη. Οι γονείς του φρόντισαν να βάζουν την οικογένεια πάνω από τα επαγγελματικά τους, αποφεύγοντας πιέσεις και υπερέκθεση. Εκείνος και η αδερφή του μεγάλωσαν με αίσθηση σταθερότητας και ελευθερίας να επιλέξουν τον δικό τους δρόμο, χωρίς να τους επιβάλλεται η ενασχόληση με τη μόδα. Ωστόσο, καθώς ενηλικιώθηκε, ο Πρίσλεϊ έχει παραδεχτεί δημόσια ότι αντιμετώπισε δυσκολίες και ψυχολογική πίεση, ένα βάρος που συχνά συνοδεύει τα παιδιά διάσημων γονιών, παρότι η ανατροφή του χαρακτηριζόταν από στήριξη και προστασία από τους γονείς του.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα