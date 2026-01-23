Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ μεγάλωσε με τις γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της: «Δεν ήταν χυδαίες, ήταν καλλιτεχνικές» λέει
«Ήταν δώρο το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα» δήλωσε η Κάια Γκέρμπερ
Σε ένα σπίτι με τους τοίχους του καλυμμένους με γυμνές φωτογραφίες της μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ, πέρασε τα παιδικά της χρόνια η Κάια Γκέρμπερ. Σε συνέντευξή της αποκάλυψε πώς ήταν να μεγαλώνει έχοντας ως μητέρα το διάσημο μοντέλο και μεταξύ άλλων δήλωσε ευλογημένη που μέσα στην οικογένειά της δεν κυριαρχούσε η ντροπή για το γυμνό γυναικείο σώμα.
Μιλώντας στο Harper’s Bazaar, η Γκέρμπερ εξήγησε ότι μεγαλώνοντας βίωνε αυτές τις εικόνες ως κάτι ενδυναμωτικό. «Για μένα ήταν καλλιτεχνικές. Δεν ήταν χυδαίες, δεν υπήρχε αντικειμενοποίηση», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα πρόσθεσε ότι το να μεγαλώνει βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες ήταν «δώρο, το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα».
Αναφερόμενη γενικά στα παιδικά της χρόνια, εξομολογήθηκε ότι τα πρώτα της χρόνια ήταν «αρκετά απομονωμένα», αλλά «με έναν πραγματικά καλό τρόπο», σημειώνοντας ότι ήταν «όσο πιο φυσιολογικά γινόταν». «Πήγαινα πάντα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο. Συμμετείχα σε κάθε θεατρική παράσταση της κοινότητας. Ήμουν στη χορωδία. Έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού. Χόρευα», ανέφερε.
Στην ίδια συνέντευξη το μοντέλο μοιράστηκε ότι λάτρευε τις παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας στο πλαίσιο της συνέντευξής της. «Είδα το Wicked οκτώ φορές. Μέχρι τα εννέα μου ήξερα απ’ έξω όλους τους στίχους του Rent», θυμήθηκε.
Την ίδια στιγμή εξήγησε ότι εκείνη και ο αδερφός της, Πρίσλεϊ Γουόκερ, έχουν εντελώς διαφορετικές αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, παρότι μεγάλωσαν μαζί: «Είναι τόσο ενδιαφέρον να προσπαθείς να αρθρώσεις τη δική σου παιδική ηλικία, γιατί έχω έναν αδελφό δύο χρόνια μεγαλύτερο και οι αναμνήσεις μας είναι εντελώς αντιφατικές. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό και μου έχει μάθει πολλά για το πώς μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλές πραγματικότητες».
Kaia Gerber Says She Grew Up with Nude Photos of Mom Cindy Crawford Hanging on the Walls https://t.co/zkmfVNUTsR— People (@people) January 23, 2026
