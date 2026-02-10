Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι ευχές του πατέρα και του πεθερού του για την εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgb3tm24zvf5)

Ευχές μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της Αλεξάνδρας Νίκα έστειλαν, ο πατέρας και ο πεθερός του Κωνσταντίνου Αργυρού Η σύζυγος του τραγουδιστή έκανε γνωστό τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους , μέσω ανάρτησής της στα social media. Την Τρίτη, προβλήθηκαν στο «Πρωινό» δηλώσεις του πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, μιλώντας για τη χαρμόσυνη είδηση.Από τη μεριά του, ο Βασίλης Αργυρός ανέφερε ότι πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη είδηση και πρόσθεσε ότι για τον γιο του, η οικογένειά του αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας: «Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να δίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Πολύ καλά αισθάνομαι, με την ευχή να πάνε όλα καλά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς ένα όνομα θα πάρει να συνδέεται με την οικογένεια, είτε τη μία, είτε την άλλη. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του είναι η οικογένειά του, να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».Στη συνέχεια, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος μετέφερε δημόσια τις ευχές του στην κόρη και τον γαμπρό του λέγοντας: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή, που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».



Η σύζυγος του τραγουδιστή ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, μέσω ενός βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο περιλάμβανε οικογενειακές στιγμές μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, Βασίλη, ενώ στο φινάλε του κλιπ ο μικρός φαίνεται να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του.



