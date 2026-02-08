Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με λευκό κορμάκι στο Instagram
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με λευκό κορμάκι στο Instagram

Ηλιόλουστη ημέρα, έγραψε το μοντέλο και ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Με λευκό κορμάκι πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου, σε δημοσίευση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τους διαδικτυακούς φίλους στο Instagram, διαφορετικές λήψεις της, στις οποίες εμφανίστηκε με ένα κορμάκι σε λευκή απόχρωση. Σε μερικά στιγμιότυπα κοιτούσε τον φακό, ενώ σε άλλα διαφαινόταν πίσω από μία κουρτίνα.

«Ηλιόλουστη ημέρα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

